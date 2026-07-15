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Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 Temmuz'da denize girdikten sonra kaybolan Ş.C., polis ekiplerinin sahilde şüphelenerek yaptığı kimlik kontrolünde bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan kişi polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulundu.

Kızkalesi'nde 12 Temmuz'da denize girdikten sonra gözden kaybolan Ş.C'nin (38) bulunması için çalışmalar devam etti.

Bölgede çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Ekipler, bu kişinin denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Ş.C. olduğunu belirledi.

Ş.C'nin sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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