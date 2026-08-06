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İstanbul'da Sıcak Havaya Caddebostan Sahili'ne Akın

İstanbul'da Sıcak Havaya Caddebostan Sahili'ne Akın
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İstanbul’da termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle birlikte sıcak havadan bunalan vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti.

İstanbul'da termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle birlikte sıcak havadan bunalan vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sıcak havaya rağmen erken saatlerden itibaren sahilde vakit geçiren vatandaşlar, gün boyunca serin suların keyfini çıkardı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları İstanbulluları sahil kenarlarına yöneltti. Şehirde termometreler 31 dereceyi, nem oranı ise yüzde 40'ları gösterirken bunaltıcı havaya çözüm bulmaya çalışan vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar çimenlerde dinlenmeyi, yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih ederken, pek çok kişi serin sulara atlayarak deniz keyfinin tadını çıkardı.

"Güzel vakit geçiyor, yazın sürekli buradayız"

Arkadaşlarıyla birlikte kıyıdan denize atlayarak keyifli vakit geçiren Eren İnce, "İşten geldik buraya yüzmeye, hava da bayağı sıcak. Güzel vakit geçiyor, yazın sürekli buradayız. Deniz de güzel serinletiyor, başkaları da gelsin, yüzsünler" şeklinde konuştu.

"Herkese tavsiye ederim, çıkın çıkın gelin"

Bunaltıcı sıcaklarda denize girerek serinlemeye çalışan vatandaşlardan Şükrü Talyak ise "Bugün hava çok güzel, tatlı da bir rüzgar esiyor, su da serinlemek için çok uygun. Gelen arkadaşlar da gerçekten çok güzel eğleniyorlar, müzik eşliğinde denize giriyorlar. Sabah 10'dan beri buradayız, çok güzel vakit geçiriyoruz. Fırsat buldukça Caddebostan'a geliyoruz, herkese tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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