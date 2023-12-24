Sibel Suiçmez'den Bakan Tekin'e İstifa Çağrısı: "Çok Hevesi Varsa Diyanet İşleri Başkanlığı İçin Başvursun, Oraya Daha İyi Yakışıyor"

UĞUR İSTANBULLU

CHP Trabzon milletvekili Sibel Suiçmez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yaparak " Milli Eğitim Bakanlığı'nı din eğitimi bakanlığı haline getirdi. Çok hevesi varsa Diyanet İşleri Başkanlığı için başvursun ve zannedersem oraya daha iyi yakışıyor. Dolayısıyla biz dünden daha kararlı dünden daha azimli bir şekilde Cumhuriyetimizin değerlerine sıkı sıkı bağlı kalmak suretiyle, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ön seçim için görevlendirildiği Artvin'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Suiçmez, şunları söyledi:

"CUMHURİYETLE HESAPLAŞMAK BUGÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜZERİNDEN YAPILIYOR"

"Geçen hafta bildiğiniz gibi bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanımız kürsüde idi. ve kendisi yaptığımız birkaç müdahaleden sonra aslında o amaçla gelmiş olduğu Milli Eğitim'deki asıl hedefinin ne olduğunu açıkça ilan etti. Meclis huzurunda bunu ilan etti ve üstüne basa basa tekrar tarikatlara, cemaatlere Meclis'in kürsüsünden selam gönderdi. Gerçekten dikkatle izlememiz gereken bir bakanlık halinde Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet ile hesaplaşmak Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden olmaktadır. Çocuklarımızı o karanlık düşünceler etrafında yetiştirme gayreti içerisinde, bizler Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken alanlarda, bu doğrultuda çalışmalara devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı bu gücü nereden alıyor derseniz, bizatihi iktidarın başından alıyor. Bu çok açık ve net.

"GENCECİK BEYİNLERİMİZİ CUMHURİYETİMİZE DÜŞMAN BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRME KONUSUNDA KARARLI VE AZİMLİ"

Milli Eğitim Bakanı aslında altı boşaltılmış bir bakan olarak göreve devam ediyor. Çünkü milli eğitimin bugün ne milliğini bıraktılar ne de eğitimini bıraktılar. Dolayısıyla kendisinin de söylediği gibi tarikat ve cemaatlerle birlikte milli eğitimin içerisinde onlarla iş birliği yaparak gencecik beyinlerimizi Cumhuriyetimize düşman bir şekilde yetiştirme konusunda kararlı ve azimli. Ancak şunu unutmasın, biz ondan daha kararlı ve azimliyiz. Cumhuriyetimizin kolay kurmadılar biz de kolay kolay feda edecek konumda değiliz.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Bıraksın... Aslında bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nı din eğitimi bakanlığı haline getirdi. Çok hevesi varsa Diyanet İşleri Başkanlığı için başvursun ve zannedersem oraya daha iyi yakışıyor. Dolayısıyla biz dünden daha kararlı dünden daha azimli bir şekilde Cumhuriyetimizin değerlerine sıkı sıkı bağlı kalmak suretiyle, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu yöndeki mücadelemizi halkımızla birlikte omuz omuza yürüteceğiz. Bizden kimse vazgeçmemizi beklemesin, korkacak olanlar onlar korksunlar çünkü biz çoğalarak geliyoruz."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ön seçim için görevlendirildiği Artvin'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Suiçmez, şunları söyledi:

"CUMHURİYETLE HESAPLAŞMAK BUGÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜZERİNDEN YAPILIYOR"

"Geçen hafta bildiğiniz gibi bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanımız kürsüde idi. ve kendisi yaptığımız birkaç müdahaleden sonra aslında o amaçla gelmiş olduğu Milli Eğitim'deki asıl hedefinin ne olduğunu açıkça ilan etti. Meclis huzurunda bunu ilan etti ve üstüne basa basa tekrar tarikatlara, cemaatlere Meclis'in kürsüsünden selam gönderdi. Gerçekten dikkatle izlememiz gereken bir bakanlık halinde Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet ile hesaplaşmak Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden olmaktadır. Çocuklarımızı o karanlık düşünceler etrafında yetiştirme gayreti içerisinde, bizler Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken alanlarda, bu doğrultuda çalışmalara devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı bu gücü nereden alıyor derseniz, bizatihi iktidarın başından alıyor. Bu çok açık ve net.

"GENCECİK BEYİNLERİMİZİ CUMHURİYETİMİZE DÜŞMAN BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRME KONUSUNDA KARARLI VE AZİMLİ"

Milli Eğitim Bakanı aslında altı boşaltılmış bir bakan olarak göreve devam ediyor. Çünkü milli eğitimin bugün ne milliğini bıraktılar ne de eğitimini bıraktılar. Dolayısıyla kendisinin de söylediği gibi tarikat ve cemaatlerle birlikte milli eğitimin içerisinde onlarla iş birliği yaparak gencecik beyinlerimizi Cumhuriyetimize düşman bir şekilde yetiştirme konusunda kararlı ve azimli. Ancak şunu unutmasın, biz ondan daha kararlı ve azimliyiz. Cumhuriyetimizin kolay kurmadılar biz de kolay kolay feda edecek konumda değiliz.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Öncelikle Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Bıraksın... Aslında bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nı din eğitimi bakanlığı haline getirdi. Çok hevesi varsa Diyanet İşleri Başkanlığı için başvursun ve zannedersem oraya daha iyi yakışıyor. Dolayısıyla biz dünden daha kararlı dünden daha azimli bir şekilde Cumhuriyetimizin değerlerine sıkı sıkı bağlı kalmak suretiyle, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu yöndeki mücadelemizi halkımızla birlikte omuz omuza yürüteceğiz. Bizden kimse vazgeçmemizi beklemesin, korkacak olanlar onlar korksunlar çünkü biz çoğalarak geliyoruz."