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Selçuk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi
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Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Beyaz Önlük Töreni düzenledi. Törende 153 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek mesleki yolculuklarına ilk adımı attılar.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Beyaz Önlük Töreni gerçekleştirildi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğr. Gör. Emre Küçükgök ve öğrencilerinin müzik konseriyle başladı. Müzik konserinin ardından Prof. Dr. Sema Belli; beyaz önlüğün saflık, temizlik, şefkat ve ciddiyeti sembolize eden bir güç olduğunu belirterek beyaz önlüğün hikayesini anlattı. Törende 153 öğrenci, beyaz önlük giyme heyecanı yaşadı.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun, öğrencilerin Türkiye'nin gelecek adına ümidi olduğunu, bu bilinçle donanımlı hekimler yetişme gayretiyle hareket ettiklerini söyledi. Beyaz önlüğün adanmışlığı ve dürüstlüğü temsil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tosun, "Önlüğü giydiğiniz andan itibaren tüm insanlar; çocuklar, yaşlılar, kadın-erkek ve ırk ayrımı yapmadan sizin hastanız olacak ve sizden hizmet bekleyecektir" dedi.

"Mesleki yolculuğunuzun en önemli adımlarından birini atıyorsunuz"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Diş Hekimliği Fakültesinin köklü geçmişi, yenilikçi eğitim anlayışı ve öğrencilerine en iyi imkanı sunma hedefiyle çalışmalar yaptığını belirtti. Fakültenin topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle de sağlık alanında Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Ak, "Mesleki yolculuğunuzun en önemli adımlarından birini atıyorsunuz. Diş hekimliği sadece dişleri tedavi eden bir meslek değil, aynı zamanda insanların hayat kalitesini artıran önemli bir sağlık hizmetidir. Beyaz önlük; mesleki sorumluluğunuzu, etik değerlere bağlılığınızı ve insan sağlığına olan adanmışlarınızı temsil ediyor. Bu önlükle birlikte üstlendiğiniz bu anlamlı görev, hem toplumumuza hem de insan sağlığına daha sağlıklı ve umut dolu bir gelecek inşa etmenizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında öğretim üyelerine bilimsel çalışmalarından dolayı plaketleri, öğrencilere yüksek onur belgeleri ve spor müsabakalarında başarı kazanan takımlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Törenin son bölümünde ise 3. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.

Törene; Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Mete Algen, öğretim elemanları ve aileler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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