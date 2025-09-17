Selçuk Bayraktar'dan Netanyahu'ya Cevap: 'Yolumuzdan Asla Dönmeyeceğiz'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek, "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının hamleleri, bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tüm gençleri TEKNOFEST'e davet eden Bayraktar, "İlgi çok fazla. Özellikle hafta sonu burada yoğun bir kalabalık oluyor. Bu nedenle gelmek isteyenlere hafta içi ziyaret tavsiye ediyorum. Toplu taşımayı ve sabahın erken saatlerini çok daha nitelikli bir deneyim için tavsiye ediyorum. Muhakkak TEKNOFEST web sitesinden kayıt olarak gelin. NSosyal üzerinden kayıt olursanız daha nitelikli deneyimlerden yararlanma fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akıllı telefon teknoloji ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Bayraktar, "Hayatımızda kullandığımız ve asıl amacının sivil olduğunu düşündüğümüz akıllı saatten telefonlara kadar, internet ağlarından sosyal medyaya kadar her şeyin silaha dönüştüğü bir ana tanıklık ediyoruz. Seri üretim bandında üretilen çağrı cihazlarının patlatıldığını gördük. Düşünün ki çocuğunuza bir kulaklık aldınız. Bunu bir anlamda sivil teknolojinin geliştirdiği bir cihaz olarak aldınız ama bir anda beyninizde patlıyor. Maalesef adına tekno feodolizm dediğimiz ve dünyada şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek büyük teknolojinin bir anlamda ne kadar unsuru varsa hepsinin silaha dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz. TEKNOFEST'in misyonu özellikle savunma sanayiindeki tam bağımsızlıkla başlayıp teknolojinin tüm diğer alanlarında bağımsız olabilmemiz için bir dip dalga oluşturmaktı. Bu savunma sanayi ile başladı sonrasında geniş bir yelpazeye yayıldı. NSosyal sivil alandaki mücadelenin bir örneği. Evet ilk adım henüz ufak ama bunun sonrasında muhakkak güvenliğimizin teminatı açısından bağımsızlığımız açısından muhakkak bu kullandığımız diğer teknoloji harikası cihazların gençlerimiz tarafından geliştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Teknolojiyi geliştirecek genç nesillere dikkat çeken Bayraktar, "Sizler büyük kaynaklara sahip olabilirsiniz, finansal kaynaklara sahip olabilirsiniz ama aslolan burada bu teknolojiyi tasarlayıp geliştirecek üretecek nitelikli insan gücü. Bu insanların elbette memleket aşkları. Tek başına yüksek donanımlı insanlar da yetmiyor. Yüksek donanımlı insanları yetiştiriyorsunuz ama yurt dışında çok daha iyi imkanlarla yine bir anlamda sizi tahakküm altında tutacak kurumlara çalışmış oluyorlar beyin göçü dediğimiz hadise ile. Bizim hedeflediğimiz sadece en yüksek donanımlara sahip nesiller değil, aynı zamanda memleketine milletine insanlığa faydalı eserler yapacak nesiller. Ülkemizin bağımsız yarınlarını inşa edecek nesiller. Hakikaten dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Sivil zannettiğimiz her şey aslında bizlere doğrultulmuş birer silah. Düşünün gönüllü olarak kullandığımız bu silahların bedelini bile biz ödedik. Ama yeri geldiğinde aleyhimize kullanılabiliyor" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar Gazze'de yaşananların sosyal medyadaki yansımalarına ilişkin bir soruya yanıt vererek, "Bir anlamda bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılmış eylemleri bazı sosyal mecra platformlarında yayınladığınızda bunların kaldırıldığını görüyorsunuz. 21. Yüzyılda, fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, evrensel insan hakları beyannamesinin yayınlandığı bir yüzyılda oluyor bu. Biz şunu görüyoruz. Bütün insanlığın geliştirdiği ne kadar müktesabat varsa, kurduğu kurumlar, imza attığı belgeler 200 bin yıllık serüvende bütün müesseseleri ile dünyanın yerle bir edildiğini görüyoruz. En ilkel insandan daha acımasızca daha ilkel bir şekilde bir vasata sürüklendiğini görüyoruz insanlığın" dedi.

" Türkiye'de savunma sanayiindeki gelişmeler Netanyahu'yu korkutuyor mu" sorusuna "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının hamleleri, gayretleri, bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Özellikle insanlığın faydasına yaptıkları tüm eserler. Elbette bizleri mazlum coğrafyaların hepsini gururlandırıyor. Onların hepsine umut salıyor. Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" yanıtını verdi. - İSTANBUL