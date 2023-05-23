Şehit ve gazi ailelerinden Türk-Kürt kardeşliği vurgusu

Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin geldiği noktayı değerlendiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Siyonist devletlerin maşası olan PKK terör örgütünün en büyük gayesi bugün bütün ümmetin göz bebeği, umudu, ümidi olan Türkiye'yi parçalamaya, bölmeye çalışmaktır" dedi.

Türk ve Kürt'ün Türkiye'de ayrılmayacağını belirten Abbas Gündüz, yüzyıllardır aynı ülkede aynı dine iman etmiş ve kardeş olmuş Türklerle Kürtleri birbirine düşürmeye, iç savaş çıkarmaya çalışanların İslam düşmanı olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın en büyük gayesinin Türkiye'yi bölmeye çalıştığını ifade eden Gündüz, "Bin yıldır bu coğrafya da 'iman bağı' ile kardeşlik ilişkisi kuran Türkler ve Kürtler vücudun ayrılmaz parçaları olmuştur. Yüzyıllardır aynı ülkede aynı dine iman etmiş ve kardeş olmuş Türklerle Kürtleri birbirine düşürmeye, eşsiz ülkemizde iç savaş çıkarmaya çalışanlar öncelikle İslam düşmanıdır, sonrasında ise bu iki kadim kardeş milletin düşmanlarıdır. Siyonist devletlerin maşası olan PKK terör örgütünün en büyük gayesi bugün bütün ümmetin göz bebeği, umudu, ümidi olan Türkiye'mizi parçalamaya, bölmeye çalışmaktır. Türkler ve Kürtler; Türklerin Anadolu topraklarına ayak bastığı günden başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya 623 yıl boyunca hüküm sürdüğü zamandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar hep birlikte yaşamış ve aynı davayı gütmüşlerdir. Uğruna yüz binlerce şehit verdiğimiz Türkiye'de bugün yaklaşık milyonlarca Türk ve Kürt kardeşlerimiz etle tırnak olmuş barış ve huzur ortamında aynı bayrağın gölgesinde yaşıyor" diye konuştu.

FETÖ mensuplarının bilinçli ve planlı olarak PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını söyleyen Gündüz, "Bin yıl önce İslam birlikteliği ile başlayan kardeşlik bugün yekvücut olmuş durumda. Çünkü milyonlarca Türk ve Kürt kardeşimiz evlenmiş aynı şekilde milyonlarca çocukları olmuş. Bunları ayırmaya; kimin gücü, kimin ilmi, bilimi ve silahı yeter ki. Bu kardeşlik, barış, huzur ortamını bozmak isteyen içerideki ve dışarıdaki hainler Kürt vatandaşların arkasına saklanarak insanlığın ve İslam'ın düşmanı olan bebek katili PKK terör örgütüne destek vermekteler. Yıllardır terör örgütünün kardeş kanı akıtmasının arka planında kanla, kargaşayla, çatışmayla rant elde edenlerin hangi kirli eller olduğuna tanıklık etmekteyiz. Bu kirli eller; kimi zaman siyasi rant, kimi zaman da ticari rant elde etmiş, maalesef etmeye de devam etmektedir. On binlerce Kürt çocuğunu kandırarak ya da zorla dağ kadrosuna dahil eden katil sürüsünün sözde liderleri kendi çocuklarını hep bu ölüm ve kan oluşumdan uzak tuttu. Çocuklarını dağ kadrosuna kaptıran aileler ise terör örgütünün siyasi uzantıları tarafında yalan ve yanlış bilgiler vasıtaları ile adeta sömürüldü, siyasi emellerine bağımlı hale getirildi. Bu bağımlılık PKK ile aynı karanlık ve kirli geçmişi olan FETÖ terör örgütünün desteği ile zirve yapmıştır. Devletin birçok kademesine sızmış FETÖ mensupları bilinçli ve planlı olarak PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmıştır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR