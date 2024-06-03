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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehit ve Gazi Aileleri İçin Çocukların Önemini Vurguladı

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şehit ve gazi aileleri için çocuk önemli olduğunu dile getirerek, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve minnettarlığını ifade etmenin önemli bir görev olduğunu belirtti. Kaymakam Bilici, şehit Cumali Sarıtaş'ın şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirilen mevlide katıldı ve şehitlerin bıraktığı mirası korumanın önemine vurgu yaptı. Mevlidin ardından şehit Sarıtaş adına dualar edildi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şehit ve gazi aileleri için kendileri için çocuk önemli olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Kaymakam Bilici ve Eşi Filiz Bilici, görev yeri Hakkari Yüksekova Dağlıca Köyü'nde Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı sırada şehit olan Cumali Sarıtaş'ın şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirilen mevlide katıldı. Mevlid de vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bilici yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için, değerlerine sahip çıkmak ve onların bıraktığı mirası korumak zorundayız. Bu miras, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ve adalet gibi değerlerdir. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu değerleri yaşatmak, onların anısına en güzel armağan olacaktır. Onlar, vatanımızın güvenliği için canlarını feda eden kahramanlardır. Şehitlerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve din görevlileri tarafından şehit Sarıtaş adına dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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