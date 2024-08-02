Kastamonu'da Şehit Edilen Polis Memuru Ahmet Şahan Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın naaşı; Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine defnedilmek üzere uğurlandı. İlçeye bağlı Abdi köyünde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Şahan'ın naaşı defnedildi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mahmut Aktaş, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri, kurum ve kuruluş müdürleri, emniyet yetkilileri, jandarma personeli, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Şahan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR