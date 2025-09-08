Şehit oğlunun adını taşıyan okulun açılışına katılan anne hem gurur hem hüzün yaşadı

Isparta'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılışı, geçtiğimiz yıl şehit olan öğretmen Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını taşıyan ortaokulda gerçekleştirildi.

Törende şehidin annesi, eşi ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Okulun ilk zilini şehidin eşi çalarken, tören sonunda konuşan şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, "Geçtiğimiz yıl torunum dünyaya geldiği sırada hemen ardından oğlumun şehitlik haberini aldım. Ne üzüntüyü ne de sevinci tam anlamıyla yaşayabiliyorum, kendimi tamamen bir boşluk içinde hissediyorum. Bugün de kızım doğum yapıyor, her şey aynı güne denk geldi" dedi.

Isparta'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Kent genelinde 439 okulda 7 bin 50 öğretmen ve yaklaşık 78 bin öğrenci ders başı yaptı. Açılış töreni, geçtiğimiz yıl Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını taşıyan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Ortaokulu'nda yapıldı. Şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, torununun doğum haberiyle aynı gün oğlunun şehit haberini aldığını belirterek, "Bugün hem mutlu hem hüzünlü günüm. Torunum doğduktan hemen sonra oğlumun şehit haberini aldım. Üstüne bir de bugün kızım doğum yapıyor, oğlumun şehit olduğu gün bir tane daha torunum dünyaya geliyor. Anlatılmaz bir duygu içerisindeyim" dedi.

"Şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı'ya Allah'tan rahmet diliyorum"

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak'ın konuşmasının ardından söz alan Vali Abdullah Erin, "2025-2026 eğitim öğretim yılının başındayız. Açılış töreni dolayısıyla hep birlikte toplanmış bulunmaktayız. Isparta'mızda 439 okulda, 7 bin 50 öğretmenimizle yaklaşık 5 bin dersliğimizde 78 bin öğrencimiz eğitime başladı. Bu eğitim öğretim yılının Isparta'mıza ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Açılışımızı, şehadet mertebesine ulaşalı bir yıl olan şehidimizin adını taşıyan bu okulda gerçekleştiriyoruz. Böylesine anlamlı bir günde hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Torunum doğarken oğlumun şehitlik haberini aldım"

Şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı ise "Oğlum şehit olalı tam bir yıl oldu. Bugün hem okulun açılış haftasını hem de oğlumun şehadet yıl dönümünü yaşıyoruz. Torunum dünyaya geldiği için mutluyuz ama oğlumuzu kaybettiğimiz için de hüzünlüyüz. Torunum doğarken oğlumun şehitlik haberini aldım. Şu an nasıl bir duygu içinde olduğumu anlatamıyorum. O kadar farklı bir duygu ki… Ne üzüntüyü ne sevinci tam anlamıyla hissedemiyorsun. Sanki duygu yok, his yok, tamamen bir boşluktasın. Anlatılmaz bir acı. Oğlumun isminin bu okula verilmesi bizim için büyük bir onur. İsmi artık burada yaşayacak ve gelecek nesiller bu isim altında eğitim görecek. İnşallah oğlumun şehadeti onlara ilham olur ve başarılı bireyler yetişir. Bugün hem oğlumun vefatının yıl dönümü, hem oğlunun doğum günü, hem de kızım doğum yapıyor. Hepsi aynı güne denk geldi" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı da, "Eşimin adının bu okulda yaşatılıyor olması bana büyük bir gurur ve onur veriyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Okulun açılışı için ilk zili Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'ın eşi Gizem Büyükçaylı çaldı. Törene şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, eşi Gizem Büyükçaylı, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, protokol üyeleri ve veliler katıldı. - ISPARTA