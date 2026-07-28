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Malazgirt'te şehit binbaşı anıldı

Malazgirt'te şehit binbaşı anıldı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, düzenlenen törenle dualarla anıldı; Kaymakam Kahraman, şehitliğin yüce mertebesine vurgu yaptı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği hain silahlı saldırıda şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, saldırının gerçekleştiği Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde organize edilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Şehit Binbaşı Kulaksız ve tüm aziz şehitler için dua etti. Anma töreninde konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, şehitlik makamının kutlu yerine dikkat çekerek, "Şehit olmak tesadüfen gerçekleşen bir durum değildir, ancak şehit gibi yaşayan insan şehit olur. Şehadet makamı, Peygamberlikten sonra ulaşılabilecek en yüce mertebedir. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler.' Şehidimiz Arslan Kulaksız da ruhunun makamıyla ve geride bıraktığı örnek hayatıyla milletimizin gönlünde yaşamaya, bizlere rehber olmaya devam ediyor" dedi.

Yaklaşık bir buçuk ay önce göreve başladığını belirten Kaymakam Kahraman, hem mesai arkadaşlarından hem de Malazgirt halkından Şehit Binbaşı Kulaksız hakkında daima sevgi, saygı ve minnet dolu sözler işittiğini vurguladı.

"Malazgirt kahramanların yurdudur"

Malazgirt'in tarihi önemine de değinen Kaymakam Kahraman, "Sultan Alparslan'ın bin yıl önce bizlere yurt kıldığı bu topraklar, tarih boyunca kahramanlara ev sahipliği yapmıştır. Yakın tarihimizde de Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız; devlet, bayrak ve vatan uğruna nasıl fedakarlık yapılacağını tüm millete bir kez daha göstermiştir" dedi.

"Olay yerine karanfiller bırakıldı"

Konuşmaların ardından Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve protokol üyeleri, Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği noktaya dualar eşliğinde kırmızı güller bıraktı.

Törene; Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın yanı sıra Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Kudret Altınbaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Çoban, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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