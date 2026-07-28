Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor

Saha içindeki fırtına gibi günleriyle hafızalara kazınan, Avrupa futbolunun bir dönemine damga vuran Andrey Arshavin, son görüntüsüyle spor camiasının gündemine oturdu. Futbolculuk döneminde gösterdiği üstün performansla dünya devlerini peşinden koşturan ve adı uzun yıllar boyunca Türk kulüpleriyle de anılan 45 yaşındaki eski Rus yıldızın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

CROUCH İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sergilediği performans ve Liverpool'a tek maçta attığı 4 gol gibi unutulmaz anlarla efsaneleşen Arshavin, eski futbolcu Peter Crouch ile bir araya geldi.

İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Fotoğrafta oldukça yaşlandığı ve belirgin şekilde değiştiği gözlenen 45 yaşındaki eski yıldızı gören futbolseverler, yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok sayıda kullanıcı, eski günlerin "süper bücürü" olarak anılan yetenekli ismi tanımakta güçlük çektiğini belirtti.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN DE RADARINDAYDI

Zenit ve Arsenal formalarıyla kariyerinin zirvesini yaşayan Andrey Arshavin, transfer dönemlerinde sık sık Süper Lig devlerinin de gündemini meşgul etmişti.