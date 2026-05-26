Şehit Aileleri Bayram Arefesinde Kabir Başında Dua Etti

Şehit aileleri ve gaziler, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikleri ziyaret ederek kabir başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit yakınları, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikleri ziyaret etti. Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliğine geldi. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, şehitler için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca şehitlikte düzenlenen programlarda kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verildi. Bedel ödeyen tüm kahraman şehitlere rahmet dileyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, vatan toprağının her bir karışında şehit kanı olduğuna değindi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep var olacaktır, var olmaya devam edecektir"

Bir şehit annesinin gözyaşını anlayabilmek, bir şehit babasının dimdik duruşunun ardındaki hüznü hissedebilmek için şehitlikte olunması gerektiğine vurgu yapan Aylar, "Bugün biz burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Şehit annelerimizin şehit babalarımızın ellerini milletimizin adına öpüyoruz. Ben tüm şehitlerimizden Allah rahmet diliyorum. Şehit annelerimize, şehit babalarımıza uzun ömürler diliyorum, sabırlar diliyorum. Şehit annesinin gözyaşı, gazimizin fedakarlığı, bu milletin onuru ve gururudur. Şehit ailesi ve gazilerimizin bizim için de bu ülke için şehit olmak, gazi olmak da şeref ve onurdur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep var olacaktır, var olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emanetine yani vatana, bayrağa, devlete ve şehit emanetlerimize sahip çıkmak bütün milletimizin boynunun borcudur. Şehitliğin ve gazinin karşılığı sadece Allah'ın makamındadır" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Aylar, çocukların daha güvenli bir geleceğe sahip olmasını istediklerini belirtti.

Aylar, "Biz terörün olmadığı, terörsüz Türkiye'nin olduğu çocuklarımıza yarınlarının geleceklerini daha iyi sağlayabilmek için şehit ve gazi olduk. İnşallah biz bugün de terörsüz Türkiye'nin desteklenmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Bir daha şehitlerimiz, bir daha gazilerimiz gelmesin. Bir daha çocuklar gelip burada babalarının başında mezar taşlarında bayramlaşmak zorunda kalmasınlar" ifadelerini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye'yi önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Aylar, toplumun her kesiminin bu sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiğimizi bir dahaki bayramda tamamıyla bu işin bittiğini görmeyi arz ediyoruz"

Terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edilmesi hususuna dikkat çeken Aylar, "Bu noktaya gelinmiş ise bu şehitlerin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde gelinmiştir. Bunu heba etmeyeceğiz. Ben milletime sesleniyorum. Bir daha şehitlerin bir daha gazinin gelmediği Türk bayrağımızın şanıyla dalgalandığı bu vatanımızın daha güçlü olabilmesi için hep birlikte terörsüz Türkiye'ye taşın altına elimizi koyalım ve hep birlikte bir bunu inşa edelim. Nasıl ki dün kurşunlara karşı durmuşsak şehit ve gazi olmuşsak bugün de yine bu misyonumuzu devam ettirip bu terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşallah inşa ettiğimizi bir dahaki bayramda tamamıyla bu işin bittiğini görmeyi arz ediyoruz. Ben tüm şehit ailelerim, şehit babalarımız, şehit çocuklarımızla tüm bu ülkeye bedel ödeyen kahraman, şehit ve gazilerimiz adına büyük Türk milletinin de bayramını buradan kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Bayram arefesi oğlunu ziyarete gelen şehit annesi Güldeste Aydın, "Hep buradayız. Dün buradaydım, bugün buradayım, yarın yine buradayım. Hep buradayım. Hiçbir şeyini unutmuyorum ki yavrum. Hiçbir şeyini unutmuyorum. Hep aklımızda. Hiç çıkmadı, çıkmayacak da. Onunla beraber bizler de girdik toprağın altına. Çok zekiydi. Çok akıllıydı. Mükemmel bir çocuktu. Mükemmel bir evlattı" diye konuştu.

"Şehit olacağını hissetmişti"

1071 yılından itibaren şehit verdiğimizden bahseden şehit yakını Tuğrul Mert, "Her bir şehit, bu ülkenin tapusuna atılmış bir imzadır. Şehit aileleri de bu şehitlerin şahitleridir. Bu yüzden ne kadar şehit verildiğini ifade etmek kolay değildir. Burada adı bilinenler var, adı bilinmeyenler var bu coğrafyada. Bu şehitlerin hepsi, bu toprakların bizim olduğunun kanıtıdır. Allah onlardan razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehit ailelerimizin hepsinin başı sağ olsun. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin. Öncelikle inançlı bir insandı. Allah yolunda, vatan uğrunda şehit oldu zaten. Daha önceden de sanki kendisi hissetmiş gibiydi bu durumu. Herhalde şehit olacak kişiler bunu hissediyor. Daha önceden de bunları duymuştum zaten, başkalarından da duyuyorduk. Ancak başımıza gelince daha iyi anladık. Şehitlik herkese nasip olmuyor. Allah onlara herhalde yanına gideceklerine dair bir işaret veriyor. Şehidimiz de bunu hissetmiş anlaşılan. Aradan çok da uzun bir zaman geçmeden şehitlik mertebesine ulaştı" dedi. - ANKARA

