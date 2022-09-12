Seferihisar, Kurtuluşunun 100. Yılını Büyük Coşku ile Kutladı

Seferihisar 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakarak milli mücadelede vatan uğruna şehit olan kahramanlara saygılarını sundu.

Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş ve ilçe protokolünün de katıldığı törende Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bağımsızlık inancının bu yıl 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak tarihimiz bize en karanlık zamanda kararlılıkla verilen mücadelenin zaferle ve bir ulusun kurtuluşu ile sonuçlandığını hatırlatıyor. Biz de bu zorlu günlerden Mustafa Kemal'in, ordusunun ve Anadolu halkının 100 yıl önceki inancı ile sağ salim çıkacağız" dedi.

CEYLAN ERTEM KONSERİ İLE COŞKULU KUTLAMA

Seferihisar'da kurtuluş kutlamaları kapsamında sahnelenen İBB Köy Tiyatroları'nın "Ege Kurtuluş Destanı" oyunu sonrasında ünlü sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, böyle anlamlı bir günde Seferihisarlılar'la birlikte olduğu için Ceylan Ertem'e teşekkür ederek her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olacaklarını söyledi. Yüz yıl önce Çolak İbrahim Bey komutasında Seferihisar'ın tarihinin en büyük mücadelesini verdiğini de sözlerine ekleyen Yetişkin, "Egemenliğimiz artık 100 yaşında bir çınar ve Seferihisar da ilelebet bu çınarın gölgesinde var olacaktır. Bize egemenliğimizi armağan eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Seferihisar'ın 100. yılına özel Seferihisar kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen Ceylan Ertem konseri büyük ilgi gördü. Binlerce Seferihisarlı kurtuluş coşkusunu Ceylan Ertem'in şarkılarına eşlik ederek paylaştı.