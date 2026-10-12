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Saros Körfezi'nde oltaya takılan 175 kiloluk orkinos tekneye çıkarıldı

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Edirne'nin Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, yemli oltayla 175 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda orkinos yakaladı. Balıkçı Talat Hamarat, dev orkinosu Saros Körfezi'nde ilk kez tuttuklarını söyledi; balık Enez'de bir balıkçıya satıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, 175 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda orkinos yakaladı.

Saros Körfezi'ne, Enez'den açılan balıkçılar, yemli oltayla avlanmaya başladı. Bu sırada oltaya büyük bir balık takıldı. Dev balık, balıkçılar tarafından güçlükle tekneye çıkartıldı. Balıkçı Talat Hamarat, uzun süre uğraş vererek tekneye çıkardıkları orkinos balığının 175 kilo ağırlığında olduğunu belirterek, böylesine büyük bir orkinosu Saros Körfezi'nde ilk defa tuttuklarını söyledi. Dev orkinos, Enez'de bir balıkçı tarafından satın alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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