Şarkıcı Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurladı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı. Oyuncu İlker Kaleli, törende ayakta durmakta güçlük çeken sevgilisi Sıla'yı en zor gününde yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Önceki gün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

KIZINA KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz sene ağustos ayında Didem'de konser hazırlığı yapan kızına sürpriz yapmıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler