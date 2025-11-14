Saraybosna Kuşatması Sırasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Grabovica: "Bu olaydan ilk kez 4-5 sene önce haberimiz oldu"

Saraybosna Kuşatması Sırasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, savaş sırasında Saraybosna'da para karşılığında keskin nişancı tüfeği ile insan avına gelen yabancılar arasında tanınmış kişilerin de olduğunu ifade ederek, "Biz aileler olarak çocuklarımızın bu şekilde öldürülmüş olmasına şok olduk. Bunu yapmak için gelenler ise bizi ayrıca şok etti" dedi. Grabovica, "Bu olaydan ilk kez 4-5 sene önce haberimiz oldu" dedi.

Saraybosna Kuşatması Sırasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, İtalya'da Milano Savcılığı'nın Bosna Savaşı sırasında keskin nişancı tüfeğiyle "insan avı" için Saraybosna'ya gelen İtalyan vatandaşlarının belirlenmesi için soruşturma başlatmasına ilişkin olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Grabovica, savaş sırasında Saraybosna'ya gelip Sırp güçlerine ödeme yaptıktan sonra zevk için kuşatma altındaki şehirde sivillere ateş açan insanlar olduğunu ilk defa "Sarajevo Safari" isimli belgesel aracılığıyla öğrendiklerini söyledi. Grabovica, "Bu olaydan ilk kez 4-5 sene önce haberimiz oldu. Aslında son 10 yıl içerisinde birkaç defa Slovenyalı bir yapımcı olan Franci Zajc birkaç defa gelmişti. Benimle birkaç defa görüşme yaptı ama başlangıçta ne hakkında olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Ancak o sadece keskin nişancılar tarafından çocukları öldürülen ailelerle görüşmek istediğini söylüyordu. Bundan bir süre sonra kendisinin temaslarının ne hakkında olduğu biraz daha anlaşılır hale geldi. Ancak her şeyin ortaya çıkması, 'Sarajevo Safari ( Saraybosna Safarisi)' adlı belgesel filmin çekilmesi sırasında oldu ve bu filmin galası 3 sene önce Saraybosna'da yapıldı. Bu filmde özellikle korunan tanıklar dahil olmak üzere birkaç tanık, açık bir şekilde konuştu ve şahit oldukları birçok olayı anlattılar" dedi.

"Çocuklara biçilen fiyat, diğer sivillerden çok daha yüksekti"

Grabovica, "Bazı keskin nişancılar yerliydi ve Sırp Cumhuriyeti ordusu bünyesindeki bu kişilerin isimleri ve kimlikleri uzun yıllardır biliniyordu. Ancak bunların cezalandırılması için hiçbir adım atılmadı. Fakat yaşanan şey şuydu; hafta sonları birçok ülkeden bazı şahıslar geliyor, para karşılığı Saraybosna sakinlerini, özellikle de çocukları öldürüyorlardı. Sırp Cumhuriyeti ordusu mensuplarına yüklü miktarlar ödüyorlar ve bunun karşılığında kendilerine tepelerden masum insanları öldürme olanağı veriliyordu. Özellikle de çocuklar için belirli bir 'fiyat' vardı. Bu çok sarsıcı bir şey. Çocuklara biçilen fiyat, diğer sivillerden çok daha yüksekti. Çünkü bu sapkın zihinler, 'Bir çocuğu öldürürsem, aynı anda annesini de öldürmüş olurum. Aynı zamanda tüm aileyi felakete sürüklerim' diye düşünüyordu" şeklinde konuştu.

1993 ve 1994 yıllarında böyle şeylerin yaşandığını o dönemde kendilerinin fark edemediklerini vurgulayan Grabovica, "Fakat gerçekler sonradan film için yapılan araştırmayla ortaya çıktı. ve bu film, bu olaylar hakkında özel argümanlar ve delillerle birlikte çok şey ortaya koydu. Bu da soruşturma başlatılması için yeterli oldu" dedi.

"Parayla öldürmeye gelen şahıslar arasında kesinlikle tanınmış kişiler de vardı"

Çocukları öldürülen ailelerin bu bilgilere nasıl tepki verdikleri yönündeki soru üzerine Grabovica, "Gerçekten böyle bir şeyin olabileceğine dahi inanmak imkansızdı. Parayla öldürmeye gelen insanlar arasında kesinlikle tanınmış kişiler de vardı. Bu düşünceyi kabul etmek bile zor. Gerçek olduğunu kabul etmek ise daha da zor. Ancak yine de biz aileler olarak çocuklarımızın bu şekilde öldürülmüş olmasına şok olduk. Bunu yapmak için gelenler ise bizi ayrıca şok etti" ifadelerini kullandı.

Grabovica, "Onlara bu imkanı verenler, Saraybosna sakinlerini nefretle öldürüyorlardı. Ama bu diğerleri, farklı ülkelerden gelenler, anlaşılması imkansız bir motivasyonla gelmişlerdi. Bilindiği gibi İtalya'dan, ABD'den, Kanada'dan, Rusya'dan ve muhtemelen Slovenya'dan geliyorlardı. Fakat bazı bilgilere göre en fazla İtalya'dan gelen oluyordu" dedi.

Kuşatma altındaki Saraybosna'da çocuklarını kaybeden ailelerin öfkeli olduğunu vurgulayan Grabovica, "Çünkü, çocukları kasıtlı olarak öldürebilen insanların var olduğu gerçeği dayanılmaz. Ortaya çıkan bu bilgiler özellikle rahatsız edici. Bu tür insanların, çocukları zevk için öldürmeye hazır insanların var olması gerçekten sarsıcı. Sonuçta ormana avlanmaya giden avcıların bile öldüremeyeceği hayvan türleri vardır, öldürmenin yasak olduğu dönemler vardır. Ama bu aptallar, bu sapıklar, çocukları her an öldürmek için geliyor ve bunu yapıyorlardı" dedi.

"Milano'daki soruşturmanın sonuç vermesini ve suçluların tespit edilerek uygun bir şekilde cezalandırılmasını umuyoruz"

Milano'daki soruşturma sürecinden beklentilerine ilişkin soru üzerine Grabovica, "Bunun olumlu sonuç vereceğini, soruşturmanın meyve vereceğini, suçluların tespit edilip uygun şekilde cezalandırılacağını umuyoruz. Fakat çok kapsamlı bir soruşturma gerekiyor. Mesele sadece İtalya'daki birkaç kişi ile sınırlı değil. Diğer ülkelerden gelen kişiler de söz konusu. Ancak bildiğimiz gibi Bosna Hersek Savcılığı, Saraybosna kuşatması sırasında işlenen suçları soruşturmak için genellikle hiçbir adım atmıyor" dedi. Grabovica, "İtalya'da sürecin olumlu bir sonucu olacağına eminim" ifadelerini kullandı. - SARAYBOSNA