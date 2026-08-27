Şehit Piyade Er İlyas Ercan Aslan, Kabri Başında Dualarla Anıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde 27 Ağustos 1989'da bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan P. Er. İlyas Ercan Aslan, vefatının yıl dönümünde Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kabri başında anıldı. Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ın da katıldığı törende, şehidin mezarına gül bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Ardından şehit ailesi ziyaret edilerek başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
27 Ağustos 1989 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan P. Er. İlyas Ercan Aslan, vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.
Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ın da katıldığı kabir ziyaretinde, şehit askerin mezarına gül bırakıldı. Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak başta İlyas Ercan Aslan olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua edildi.
Program kapsamında şehit askerin ailesi de ziyaret edilerek başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.