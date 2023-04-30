Şap tehlikesiyle kapatılmıştı, açılmasına günler kaldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarının Mayıs ayının ilk haftalarında açılması bekleniyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve cumartesi günleri kurulan Şarkışla Hayvan Pazarı, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olma özelliğini taşıyor. SAT 2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Şarkışla Hayvan Pazarı da kapatıldı. Şarkışla İlçe Tarım Müdürü Hasan Hüseyin Doğan, ilçede 35 bin büyükbaş hayvanın yüzde 95 oranında aşılamasının tamamlandığını belirterek, mayıs ayının ilk haftalarında hayvan pazarının açılacağını düşündüğünü söyledi.

"Vatandaşlar ekonomik anlamda sıkıntıya düştü"

İlçe Tarım Müdürü Doğan, şap hastalığı nedeniyle geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların alım satım yapamadığı için ekonomik sıkıntıya düştüğünü belirterek, "Burası Şarkışla Hayvan Pazarı, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından bir tanesi. Şap hastalığı döneminde ilçede hayvan hareketlerinin oldukça düşmesi, vatandaşların ekonomik anlamda sıkıntıya girmelerine neden oldu. İnşallah aşılar yapıldıktan sonra, ki 21 gün geçtikten sonra hayvan pazarının açılacağını düşünüyorum. Şap hastalığı hayvanların ağızlarında yara oluşturmakta, salyalarının akmasına neden olmakta, hayvanların yem yemesini engelleyerek büyük oranda verim kaybına neden olmakla birlikte ciddi manada ölümlere neden olmaktadır" dedi.

"Uzun yıllardır ülkemizde görünmüyordu"

Doğan, şap hastalığının SAT 2 varyantının uzun yıllardır ülkede görünmediğini belirterek, "Şarkışla ilçesinde 35 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Son dönemde bakanlığın hayvan pazarlarını kapatma kararı alması, komşu ülkelerdeki hayvanlarda görülen şap hastalığının SAT 2 varyantıyla alakalı. Uzun yıllardır bu varyant ülkemizde görünmüyordu. Bakanlık kararıyla hayvan pazarı kapatılınca biz hızlı bir şekilde daha önceden de yapmış olduğumuz 4'lü şap aşılarına devam ettik. Şap hastalığının SAT 2 varyantına bağışıklık sağlayan aşı üretildikten sonra da hayvanlarımıza o aşıları uyguladık. İlçemizde hastalığın görüldüğü Kızılcakışla köyünde biz gerekli tedbirleri alarak, hastalığın yayılmasını önledik. 7 bin 500 hayvanı SAT 2 varyantına bağışıklık kazandıran aşıyla aşıladık" şeklinde konuştu.

"Mayıs ayının ilk haftalarında açılacağını düşünüyorum"

Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı'nın bakanlık kararıyla mayıs ayının ilk haftalarında açılmasını beklediklerini söyleyerek, "İlçemizde bulunan 35 bin büyükbaş hayvanın yüzde 95'ini aşılayarak hastalığın yayılmasını engelledik. Şu anda da herhangi bir problem yok, hastalık süresi de inşallah aşının 21 günlük süresini tamamladıktan sonra bitecek. Bu süreçte Mart ayının 28'i itibarıyla aşılanmış olan hayvanların hareketleri bakanlık tarafından serbest bırakıldı. Mayıs ayının ilk haftalarından sonra bakanlık kararıyla açılacağını düşünüyorum" diye konuştu. - SİVAS