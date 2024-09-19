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Gazi Süleyman Ege: Vatanı ve Bayrağı Gençlere Teslim Edeceğiz

Gazi Süleyman Ege: Vatanı ve Bayrağı Gençlere Teslim Edeceğiz
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Gazi Süleyman Ege, Gaziler Günü'nde gençlere bayrağı ve vatanı teslim edeceklerini söyleyerek, gazilere daha duyarlı olmalarını istedi. Ege, gazilerin cesaretle vatan için mücadele ettiğini ve gençlerden sadece manevi bir saygı beklediklerini ifade etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Gazi Süleyman Ege, ileride sancağı teslim edecekleri gençlere, "Bayrağı biz gençlere teslim edeceğiz. Onun için bu sancağı alacakları günü sabırla beklemelerini istiyoruz" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesinin ardından 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. 1997 yılında Irak'ın Kuzey'inde terör örgütü ile çıkan çatışmada gazi olan ve gazi olmaktan gurur duyan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Gazi Süleyman Ege, vatan için kendilerini feda ettiklerini ifade etti. Gazi Süleyman Ege, gençlerden gazilere karşı daha hassas davranmalarını isteyerek bayrağı ve vatanı onlara teslim edeceklerini belirtti.

"Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan kahramanlarıdır"

19 Eylül'ün Gaziler Günü'nün önemini anlatan Gazi Süleyman Ege, "19 Eylül 1921 yılında Sakarya'da Meydan Muharebesinde Yunan ordusunu bozguna uğratılması sonucu Gazi Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanın verilmesini ardından Türkiye'de 19 Eylül günü Gaziler ve Kahramanlık günü olarak kutlamaktadır. Gazi kimdir? Gazi, istikbal ve meşruiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçenlerin göğsünde ebediyete kadar taşıyacakları kahramanlık madalyasıdır. Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan kahramanlarıdır. Gazi, şehitlerimizin son şahididir. Şehitlerimizin son nefeslerini bizlerin kollarında verdi. Onların son nefeslerini verirken kelimeyi şehadetlerini biz getirdik. Dolasıyla gazilik bizim için çok kıymetlidir. Şehitlerimizin şahidiyiz" diye konuştu.

Vatan için şehit olanlara rahmet dileyen Ege, "Yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda ateş çemberinin içinde barış adasında yaşıyorsak bunu başta şehitlerimize, gazilerimize, kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerine borçluyuz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bugün de hala sınır dışında ve sınırlarımız içinde mücadele sürmektedir. Bu mücadele esnasında şehitliğe ant içmiş, yaralanarak gazilik ile şereflenmesi günü olarak bugün kutlanmaktadır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz ve terörle mücadele görev gazilerimize sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatanı ve bayrağı gençlere teslim edeceğiz"

Gençlerden gazilere karşı daha duyarlı ve hassas olmalarını isteyen Gazi Süleyman Ege, "Biz gaziler gençlerimizden sadece biraz duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz. Çünkü, gaziler çünkü onların huzuru ve güvenliği için hayatlarından vazgeçip ve feda etmiş insanlardır. Belki takım elbisenin içinde fark etmeyebilirler ama ayakları yoktur protez ayak takıyorlardır. Gençlerimiz bizim gözlerimize tam bakmadığında gözlerimizin protez olduğunu anlayamazlar. Bunun için biraz hassas davranmalarını istiyoruz. Kimseden maddi bir beklentimiz yoktur, tamamen manevi bir hassasiyet ve saygı bekliyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Milletimizin huzur ve güvenliği için bu coğrafya da aziz vatanın bekçileriyiz hepimiz. Umudumuz gençliktir. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Vatanı ve bayrağı biz onlara teslim edeceğiz. Onun için bu sancağı alacakları günü sabırla beklemelerini istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Ege Türkiye konya Yerel Ege

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