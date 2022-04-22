Sanat Durakları İzmirlileri Bekliyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 10 ayrı noktasındaki Sanat Durağı'nda İzmirlileri kısa öykü, şiir ve karikatürle buluşturuyor. Başkan Tunç Soyer bu sabah Konak Vapur İskelesi'ndeki Sanat Durağı'ndan şiir ve öykü alarak vapurla Karşıyaka'ya geçti. Orhan Veli Kanık'ın "Karşı" şiiriyle Aylin Aktaş'ın "Telefondaki Ses" öyküsünü okuyarak yolculuk yapan Soyer, "Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Olağanüstü bir keyif" dedi.

Sanat Durakları, İzmirlileri kısa öykü, şiir ve karikatürle buluşturmak için kentin 10 ayrı noktasına yerleştirildi. Bu heyecana ortak olan Başkan Tunç Soyer de bu sabah Konak Vapur İskelesi'ndeki Sanat Durağı'ndan İzmirim kartını okutarak Orhan Veli Kanık'ın "Karşı" isimli şiiriyle Aylin Aktaş'ın "Telefondaki Ses" adlı öyküsünü aldı. Konak'tan Metin Oktay vapuruna binerek Karşıyaka'ya geçen Başkan Soyer, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek "Eğitim sadece okuldaki sıralarda, öğretmenlerin öğrettiklerinden ibaret bir şey değil. Kendini ifade edebilmek için dilini kullanmayı becermek zorundasın. Bu da okumaktan geçiyor. Okumayı yaygınlaştırmak, sevdirmek istiyoruz. O nedenle kütüphaneler açıyoruz, buralarda öyküler ve şiirler okunsun istiyoruz" diye konuştu. Aldığı öykü ve şiiri yolculuğu sırasında okuyan Başkan Soyer, duygularını "Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Olağanüstü bir keyif" sözleriyle özetledi. Soyer, kitapseverlere de yazar Melisa Kesmez'in öykü kitaplarını tavsiye etti.

KİMİ ŞİİR TERCİH ETTİ KİMİ ÖYKÜ

İzmirliler de Sanat Duraklarından oldukça memnun. Her gün vapuru kullandığını söyleyen Perihan İnce, "Burada beklerken Sanat Durağı'ndan öykü alıyorum. Böyle bir uygulama olduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Müyesser Turan da uygulamanın güzel olduğunu belirterek, "Öyle hoşuma gitti ki... Ben emekli öğretmenim. Normalde boşa geçecek zamanımızı bu şekilde okumakla geçirmek harika. Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. Ramin Cesaret öyküleri çok sevdiğini söylerken, Mehmet Yiğit Yıldırım ise okumanın önemine dikkat çekip, "Bizim toplumumuz açısından oldukça güzel bir uygulama. Okumak bize parayla elde edilemeyecek değerleri sağlıyor. Bu projenin desteklenmesi gerekiyor" dedi. Metro kullanan Busenur Köstekçi de "Burada boş zamanımız oluyor. Bu nedenle öykü okuyarak vakit geçirmek gayet güzel" şeklinde konuştu. Sanat Durağı'ndan Orhan Veli Kanık'ın "Galata Köprüsü" isimli şiirini alan Çağatay Efe Yalçın da bunu kız arkadaşına vereceğini söyledi.

İZMİRİM KART İLE ÜCRETSİZ ALINABİLİYOR

Sanat Durakları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Karşıyaka Vapur İskelesi, Konak Vapur İskelesi, Bornova Metro İstasyonu, İzmir Sanat Merkezi Bahçesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Konak Metro İstasyonu, Bostanlı Vapur İskelesi, Üçkuyular Metro İstasyonu ve Yasemin Kafe'de yer alıyor. Sanat Duraklarında Karacaoğlan, Sabahattin Ali ve Orhan Veli Kanık gibi Türk edebiyatının simge isimlerinin yanı sıra İZELMAN A.Ş. ile Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Sanat Durağı Kısa Öykü Yarışması'nda dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen eserler de yer alıyor. Başlangıçta 650 kısa öykü, 300 şiir ve 100 karikatür bulunan Sanat Durakları önümüzdeki günlerde yeni kısa öyküler, şiirler ve karikatürlerle zenginleştirilecek. Yurttaşlar, Sanat Duraklarından İzmirim kartları ile ücretsiz olarak yararlanabiliyor.