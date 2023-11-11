Samsun'un Atakum İlçesindeki Onur Ateş Anadolu Lisesi Bahçesine Anaokulu Projesine Tepki

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Atakum ilçesinde, Onur Ateş Anadolu Lisesi'nin bahçesine anaokulu yapılması projesine Okul Aile Birliği tepki gösterdi. Bugün okul bahçesinde yapılan açıklamaya katılan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Veliler üniversiteye hazırlanan çocuklarının bu eğitim öğretim döneminde okulun bahçesinde inşaat yapımından rahatsız. Okulun eğitime alınacak alanının bir anaokuluna tahsis edilmesinden rahatsız. Hepsinden öte, bir lise bahçesinde anaokulu inşasından rahatsız" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Onur Ateş Anadolu Lisesinin ağaçlarla kaplı ve öğrencilerin teneffüslerde soluklanabileceği alana yetkililer tarafından anaokulu yapılmasına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Okul Aile Birliği üyeleri ve veliler tepki gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı Merih Yiğit, "Bahsedilen bölümün inşaata açılmasına evet demek, onlara ağacın kesilmesi, deprem gibi doğal afetlerde kullanılacak, toplanma alanının ortadan kalkması, çocuklarımızın inşaat alanı içerisinde can güvenliği olmadan, büyük bir gürültü içerisinde derslerine girmeleri ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları demektir" diye konuştu.

"VELİLER BU DURUMDAN OLDUKÇA RAHATSIZ"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şunları söyledi:

"Samsun Atakum Onur Ateş lisesinin önündeyiz. Bu örnek okul çok sayıda, avukat, doktor, üniversite öğrencisi yetiştirdi ancak şu anda Samsun'un diğer ilçelerinde de olduğu gibi 32 tane okulun bahçesine Anaokulu binası yapmakla kendini ortaya çıkardı. Veliler dışarıda şu anda okul idaresi velileri okulun bahçesine almadı. Veliler üniversiteye hazırlanan çocuklarının bu eğitim öğretim döneminde okulun bahçesinde inşaat yapımından rahatsız. Okulun eğitime alınacak alanının bir anaokuluna tahsis edilmesinden rahatsız. Hepsinden öte, bir lise bahçesinde anaokulu inşasından rahatsız. Bir başka konu da belediyeyi ve imarı ilgilendiriyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 500 bin metrekare okul alanı var. Bu net bir şekilde tahsis belgelerinde var olması kaydıyla bilinmesine rağmen, devlet burada kamulaştırma bedelinden kendini muaf tutabilmek gayesiyle okulların bahçesine anaokulu yapma gibi bir kurnazlığa doğru kendisini itiyor. Veliler durumdan oldukça rahatsız. Samsun halkı, Atakum halkı durumdan oldukça rahatsız. Yargının bir başka yargıya demokrasiye müdahale ettiği bugünlerde artık eğitim yuvalarında usulsüz, kanunsuz işlemlerin yolu açılmış vaziyette. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum."

"ÖĞRENCİLER DÖRT DUVAR ARASINA SIKIŞTIRILACAK"

Okul Aile Birliği Başkanı Merih Yiğit, şunları söyledi:

"Atakum ilçesinin köklü okullarından olan Onur Ateş Anadolu Lisesinin bahçesini çevreleyerek anaokulu yapılmak isteniyor. Bahsedilen bölümün inşaata açılmasına evet demek, onlara ağacın kesilmesi, deprem gibi doğal afetlerde kullanılacak, toplanma alanının ortadan kalkması, çocuklarımızın inşaat alanı içeisinde can güvenliği olmadan, büyük bir gürültü içerisinde derslerine girmeleri ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları demektir. Onur Ateş Anadolu Lisesi velileri ve Okul Aile Birliği olarak, bu inşaata asla evet demiyor ve karşı çıkıyoruz. İnşaatın başlaması durumunda yaşları 15- 18 olan bin öğrenciyi dört duvar arasına sıkıştırmak olacak. Öğrenci başına 0.7 metrekarelik alan ile çocuklara nefes alacak ve enerjilerini atacak, alan bırakılmayacak. Aynı zamanda 4-5 yaş çocuklarının lise öğrencileriyle aynı ortanı paylaşmaları, hem okulumuz öğrencilerine hem de anasınıfı çocuklarını olumsuz etkileyecektir. Proje okulu olan Onur Ateş Anadolu Lisesi vereceği mezunlarla ülkemizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yüceltecek, gençleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yapılmak istenen inşaat sağlıksız bir ortam ve çevre yaratacaktır. Böyle bir ortamda okulumuzun hedeflerine ulaşması güçleşmektedir. Okulumuz spor salonu ile ilçe müsabakalarının gerçekleştiği amatör takımlar ve engelli sporcularımızın faydalandığı, sporcu yetiştirmede katkısı olan bir yerdir. Bu faaliyetlerde sekteye uğrayacak ve yüzlerce yurttaşımız mağdur olacaktır. Bu sebeplerden ötürü eğitime vurulacak inşaat darbesine, çocuklarımızın geleceği ile oynanmasına karşı çıkıyoruz. Okul Aile Birliği olarak tüm veliler adına bu karardan vazgeçilmesini istiyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz."

"52 TANE ANAOKULU İÇİN MÜSAİT ARSA VAR"

Onur Ateş Lisesinden mezun olan Erman Necati Tekcan ise şunları söyledi:

"Eski adıyla Milli Piyango Anadolu lisesi yeni adıyla Onur Ateş Anadolu lisesinde yapılması planlanan anaokulu inşaatının öğrenci kardeşlerimizin eğitim hayatını engelleyeceği ve nefes alacakları sosyal aktivitelerini gerçekleştirecekleri alanı kısıtlayacağı malumunuzdur. Atakum sınırları içerisinde yaklaşık 52 tane anaokulu yapılmasına müsait arasa var iken hali hazırda işin tabiri caizse kolayına kaçılarak, okul bahçesi içerisinde eğitim öğrenim hayatı boyunca süresince yapılması planlanan inşaatın hukuka uyar yanı bulunmamaktadır. Bunlarla alakalı yasal yollara başvuracağımızı bildiriyorum."

"TÖREN YAPACAK ALAN BİLE KALMIYOR"

Öğrenci velisi Murat Anık şunları söyledi:

"Daha evvel bu okuldan kızım mezun oldu. Şimdi de oğlum 12. sınıfta. Ben çocuğumun çok zorlu bir süreçte, üzerinde yoğun bir baskı varken, önünde hayatını etkileyecek bir sınava hazırlanıyorken, burada okul bahçesinde bir inşaat yapılmasını kabul etmiyorum. Çocuklarda buna çok tepki gösteriyor. Çok uzun sürecek bir inşaat. Buradaki dinlenme alanına dikilmiş onlarca ağaç, burada yok edilecek. Tören yapacak bir alan kalmıyor. Burada trafik şu an Cumartesi, basit etkinlikler olduğu zaman bile, bu kadar araç yönünden sıkışık olduğu bir zaman. Trafiğinde bunu kaldıracağını düşünmüyorum. Bu okul yerinin lise bahçesi haricinde Atakum'da birçok yerin inşaat yapılmak için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu lise değil de daha çok ilköğretime yakın alanlarda ya da belediye ile istişare yapılarak, başka alanlarda inşaatın oraya gönderilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. İnşallah bu iş iptal olur."

"LİSEDE ANAOKULU OLMASI GARİP"

Öğrenci velisi Selma Güner, "Biz bu olayı duyduğumuzda gerçekten çok şaşırdık. Yani lisede bir anaokulunun olması bize çok garip geldi. Onu geçtik, bunu inşaatı başlama sürecinde okul sezonunda olması da çok tuhaf, bu çocuklar nasıl ders çalışacaklar? Lise sona hazırlanan çocuklarımız, evlatlarımız var. Nasıl, akıllarına ders girecek inşaat olduğunda ben düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum. Tek istediğimiz iptal olması" dedi.