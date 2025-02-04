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Samsun'da Yardım Talebine Olumsuz Yanıt: Şantaj İddiası

Samsun'da Yardım Talebine Olumsuz Yanıt: Şantaj İddiası
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Samsun Vali Yardımcısı Vekili Şeref Aydın, muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunan bir şahısın tehdidine karşılık olarak ziyaret isteğine olumsuz yanıt verdi. Kaymakam Aydın, durumu 'şantajın izahı yok' sözleriyle değerlendirdi.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın, muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunan ve 'kendini kaymakamlık önünde yakmakla' tehdit eden şahsın, ziyaret isteğine 'olumsuz' cevap verdiğini açıkladı.

Canik'in Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, defalarca kez aile yardımına başvurmuş, 'yardım kriterlerini karşılamadığı ve muhtaç olmadığı' tespit edilen şahsın bu talebi reddedilmişti. Şahsın son başvurusunda, "Bu da ret gelirse kaymakamlığın önünde kendimi yakacağım" diye tehdit notu düşmesini içeren belgeyi sosyal medya hesabında paylaşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, durumu, "Bu şantajın izahı yok maalesef" diyerek özetlemişti.

Şahsın muhtaç olmadığı halde defalarca yardım talebinde bulunduğuna dikkat çeken Kaymakam Aydın, son durum hakkında bilgi vererek, "Vatandaşımız, ziyaret isteğimize olumsuz yanıt verdi. Nedenini biliyoruz da kendi takdiri deyip geçiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine devletimizin sağladığı imkanları ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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