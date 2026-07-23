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Samsun’da ASELSAN ve AFAD iş birliğiyle İKAS test yayını başarıyla yapıldı

Samsun’da ASELSAN ve AFAD iş birliğiyle İKAS test yayını başarıyla yapıldı
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Samsun'da ASELSAN ve AFAD ortaklığıyla kurulan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test yayını sorunsuz tamamlandı. Saat 14.30'da yapılan testte kent genelinde sirenler çalarken, önceden yapılan bilgilendirme sayesinde vatandaşlar panik yaşamadı. Testin, yerli ve milli sistemin işlerliğini kontrol amacı taşıdığı belirtildi.

Samsun'da, ASELSAN ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) iş birliğiyle hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test yayını başarıyla gerçekleştirildi. Kent genelinde siren sesleri duyulurken, vatandaşlar önceden yapılan bilgilendirme sayesinde panik yaşamadı.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde kurulumu tamamlanan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test yayını planlandığı gibi saat 14.30'da yapıldı. Test kapsamında kent genelindeki sirenlerden önce "Dikkat dikkat! İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız!" anonsu yapıldı, ardından 30 saniye süreyle kırmızı alarmı simgeleyen dalgalı siren sesi verildi.

Afad'ın yaptığı duyuru sayesinde vatandaşların testten haberdar olduğu görülürken, siren sesleri nedeniyle kentte herhangi bir panik veya olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate aldığı ve test yayınına hazırlıklı olduğu gözlendi.

Testin, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında kurulan yerli ve milli sistemin işlerliğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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