Samsun'da Gezi Davası Protestosu: "Verilen Ağır Cezalar Topluma Gözdağı Verme Çabasıdır"

SAMSUN (ANKA) -

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet kararlarını protesto etti. Emek ve Demokrasi Güçleri sözcüsü Coşkun Konca, "Asıl yargılanması ve ceza alması gerekenler Berkin Elvanların, Ali İsmaillerin, Ethemlerin ve Gezi'de kaybettiğimiz diğer arkadaşlarımızın katilleri ve onlara bu emri verenlerdir. Gezi Davası'nda verilen haksız, hukuksuz, dayanaksız ağır hapis cezaları tüm topluma gözdağı verme çabasıdır" dedi.

Samsun'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek için bir araya geldi. Toplantıda "Karanlık gider Gezi kalır, "Geziyi Savunuyoruz" yazısının yer aldığı pankartı açan vatandaşlar, "Gezi umuttur", "Hepimiz oradaydık" yazılı dövizler taşıdı; "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Gezi her yer direniş", "Karanlık gider Gezi kalır" sloganları attı.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan Coşkun Konca, "Üçüncü Gezi Davası'nın 6. duruşması dün İstanbul Adliyesinde görüldü. Hukuksuz yargılamalar sonucu daha önce beraat almalarına rağmen Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18'er yıl hapis cezası verildi" dedi.

"AKP'NİN GEZİ KORKUSU SÜRÜYOR"

Konca, şöyle devam etti:

"Bu kararlarla görüyoruz ki saray rejiminin sözde adaleti dün mahkeme salonlarında bir kez daha tecelli etti. Yargı kararlarının, iktidarın talimatlarıyla verildiğine bir kez daha tanıklık ettik. Dün bir kez daha adaletin nasıl katledildiğini izledik. Herkes artık bu düzende bağımsız, adil bir yargılama olmadığını; keyfi ve iktidar lehine kararlar alındığını biliyor. Verilen cezalara itiraz eden hakimin de belirttiği gibi hiçbir somut delile dayanmadan verilen bu cezalar adaletin katledilmesinden başka bir şey değildir. Biliyoruz ki AKP'nin Gezi korkusu 8 yıldır sürüyor. Hemen hemen her hak arama talebine yeni bir gezi olacak korkusuyla yaklaşan iktidar, verilen bu cezalarla toplumsal muhalefete korku vermeye çalışmaktadır. Bu Gezi kararı, yeni bir OHAL altında ülkenin kaderine el koyma girişiminin bir parçasıdır.

"KARANLIKTAN MCADELE EDEREK ÇIKABİLİRİZ"

Gezi direnişi milyonlarca insanın AKP iktidarına ve onun bu ülkeye yaymaya çalıştığı karanlığa karşı bir başkaldırıydı. Toplumun eşit, özgür bir yaşam talebini en kitlesel şekilde, meşru bir zeminde haykırdığı bir isyandı. Karanlığa teslim olmayacağız diyenlerin direnişiydi. Geziyi yargılamaya çalışanlar bilmeli ki verilen bu cezaların bu halkın nezdinde zerrece karşılığı yoktur. Asıl yargılanması ve ceza alması gerekenler Berkin Elvanların, Ali İsmaillerin, Ethemlerin ve gezide kaybettiğimiz diğer arkadaşlarımızın katilleri ve onlara bu emri verenlerdir. Bu kararla görüyoruz ki siyasal iktidar her hak talebini darbecilikle suçlayarak sindirmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan Gezi Davası'nda verilen haksız, hukuksuz, dayanaksız ağır hapis cezaları tüm topluma gözdağı verme çabasıdır. Bu karanlıktan ancak birleşerek ve mücadele ederek çıkabiliriz. Gezi direnişi bir hak mücadelesidir. Gezi direnişi demokrasi için özgürlük için laiklik için doğanın ve çevrenin korunması için milyonların sokaklara dökülmesidir. Dün verilen ağır cezalar, insanların aynı taleplerle bir daha sokaklara çıkmaması için verilmiştir.

"AKP VE ONUN TEMSİL ETTİĞİ GERİCİ DÜZENİ YIKACAĞIZ"

Bu kararlar bizleri yıldıramayacak. Yine binler milyonlar olarak her türlü baskı, yıldırma politikanızda karşınıza dikileceğiz ve hesap soracağız. Demir parmakların arkasına sokmaya çalıştığınız arkadaşlarımızın yanındayız. Onlarlayız. Gezi biziz ve biz de oradaydık. Gezi'nin birleşik ve dayanışmacı mücadele anlayışıyla bu karanlığa son vereceğiz. AKP ve onun temsil ettiği bu gerici yağma düzenini yıkacağız. Bu cezaları vererek bizleri yıldıracağını sananlar bilsin ki bizler 'Her yer Taksim, her yer direniş' demeye devam edeceğiz. Baskı, zulüm ve sömürü düzenini sona erdireceğiz. Onlar gidecek, gezi kalacak, biz kazanacağız."