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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Grup adına açıklama yapan Fatma Şen Çelik, Çepni'nin 300 gündür tutuklu olduğunu belirterek kamuoyunu 3 Aralık'ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmayı takip etmeye çağırdı.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin serbest bırakılması için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Sendikaların, siyasi partilerin ve yurttaşların destek verdiği yürüyüşün ardından basın açıklamasını grup adına Fatma Şen Çelik okudu.

Çelik, Çepni'nin 3 Şubat'ta ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını ve 300 gündür cezaevinde bulunduğunu söyledi. Şubat ayındaki operasyonda ESP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra gazetecilerin, yayıncıların, sendikacıların, ekolojistlerin, sanatçıların ve DEM Parti Parti Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti.

"BU DURUM, SİYASET YAPMA HAKKININ VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GASP EDİLMEYE ÇALIŞILMASIDIR"

Operasyonun tüm emek ve demokrasi güçlerine yönelik olduğunu savunan Çelik, "Bir siyasi partinin eş genel başkanının, siyasetçilerin ve toplumsal mücadele dinamiklerinin tutuklanması yalnızca bireysel özgürlükler meselesi değildir. Bu durum, siyaset yapma hakkının ve örgütlenme özgürlüğünün gasbedilmeye çalışılmasıdır" dedi.

Çepni'nin tutukluluğunun farklı toplumsal kesimleri de ilgilendirdiğini belirten Çelik, "Bizler biliyoruz ki emekçilerin mücadelesi, kadınların özgürlük mücadelesi, gençlerin gelecek mücadelesi, ezilen halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesi birbirinden bağımsız değildir. Bu mücadelelerin ortak zemini politik özgürlüklerdir" diye konuştu.

İtirafçı beyanlarına da tepki gösteren Çelik, "Maddi gerçek, somut hiçbir veriye dayanmaksızın iftiralarla karartılıyor. Bu çürümeye, saldırıya karşı mücadelemize dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 ARALIK'TAKİ İLK DURUŞMAYI TAKİP ÇAĞRISI

Çelik, Çepni'nin ilk duruşmasının 3 Aralık'ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini belirterek kamuoyuna duruşmayı takip etme çağrısında bulundu. Çelik, şunları kaydetti:

"Murat Çepni'nin tutukluluğuna son verilmeli, özgürlüğü derhal sağlanmalıdır. Siyasi faaliyetler suç kapsamına sokulmamalı, ESP'ye yönelik operasyonlarla tutuklanan siyasetçiler, gazeteciler, sendikacılar ve tüm politik tutsaklar serbest bırakılmalıdır. Adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesi güvence altına alınmalıdır."

Açıklamanın sonunda Çepni'nin Marmara Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesaj okundu.

Kaynak: ANKA