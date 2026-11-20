SAMSUN (İHA) – 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen çalıştayda çocuklar, iklim değişikliği, çevrenin korunması, sıfır atık ve çocuk haklarına ilişkin görüş ve çözüm önerilerini dile getirdi. Çocukların ortak çalışmasıyla hazırlanan "Samsun Çocuk Hakları ve İklim Bildirgesi", Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sunuldu.

Samsun'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla COP31 İklim Değişikliği temasıyla "Çocukların İklim Sözü: Haklarımız, Geleceğimiz, Dünyamız" başlıklı Çocuk Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda farklı ilçelerden katılan çocuklar; çocuk hakları, iklim değişikliği, çevrenin korunması, sıfır atık ve dijital dünya başlıklarında görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

"İklim değişikliği aynı zamanda bir çocuk hakları meselesi"

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çocuk haklarının yalnızca korunma ve bakım hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirterek, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade edebilen ve karar alma süreçlerine katılabilen bireyler olarak görülmesi gerektiğini söyledi. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, çocukların sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam haklarını doğrudan etkileyen önemli bir insan hakları meselesi olduğunu vurgulayan Gümrükçü, temiz hava, temiz su ve güvenli bir çevrede büyümenin her çocuğun hakkı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocukların görüşlerinin uluslararası platformlarda duyurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Gümrükçü, çocukları düşüncelerini özgürce ifade etmeye ve daha yaşanabilir bir dünya için çözüm önerileri geliştirmeye davet etti.

Çocukların ortak sesi bildirgeye dönüştü

Çalıştay kapsamında farklı ilçelerden katılan çocukların ortak çalışmasıyla "Samsun Çocuk Hakları ve İklim Bildirgesi" hazırlandı. Çocukların haklarına, çevrenin korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin talep ve önerilerini içeren bildirge, çocuk temsilcileri tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sunuldu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette çocukların görüş ve önerilerini dinleyen Vali Orhan Tavlı, çevre, iklim değişikliği ve çocuk hakları alanında ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına yönelik gerekli talimatları vereceğini ifade etti.

Çocukların geleceğine yatırım sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çocukların akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bakanlık öncülüğünde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan ortaokul ve lise çağındaki çocukların farklı etkinliklerle buluşturulduğunu kaydeden Gümrükçü, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmaya ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Valilik makamındaki kabulün ardından çocuklarla İstiklal Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Nuray Şerafettin Tüfekci Vakfı iş birliğinde, İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Açık Ofis'te gerçekleştirilen programda, Vakfın Çocuk Hakları Temsilcisi ve Fen Lisesi öğrencisi Zeynep İleri tarafından akran eğitimi yöntemiyle çocuk hakları eğitimi verildi. Eğitimin ardından düzenlenen quilling (kağıt kıvırma) atölyesinde çocuklar, el becerilerini ortaya koydu. Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, Açık Ofis'teki gönüllülük çalışmalarını da yakından tanıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı