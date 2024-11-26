Samsun'da 1943 Depremi Yıldönümünde Anıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde, AFAD bir anma paylaşımı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin etkileri hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Kasım 1943'te Samsun'un Ladik ilçesi yakınlarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde, binaların yüzde 75'i yıkılmış, 2 bin 300'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin vatandaşımız yaralanmıştır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Paylaşımda, depremin acı hatıralarına dikkat çekilerek, hayatını kaybedenler anıldı ve kayıplar için başsağlığı mesajı verildi. - SAMSUN