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Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Facia: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Facia: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç, Ergül Saraçoğlu'nun üzerine düştü. Ağır yaralanan Saraçoğlu, hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindi namazının ardından Ekincik Mahallesi'nde aile kabristanına defnedilecek.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde ağaç kesimi yapıldığı sırada devrilen ağaç Ergül Saraçoğlu'nun üzerine düştü. Ağır yaralanan Saraçoğlu, hayatını kaybetti. 

AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLECEK

Saraçoğlu'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Bektüre köyü Ekincik Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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