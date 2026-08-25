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Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at
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Real Madrid, Espanyol'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Arda Güler, Jude Bellingham'ın golünün asistini yaptı. Karşılaşmaya ise Vinicius Junior'un bir pozisyon sonrası milli yıldıza, "Arda! Bir kez olsun şu pası bana at be. Hep aynı şey…" diyerek tepki göstermesi damga vurdu.

  • LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 2-1 mağlup etti ve goller Jude Bellingham ile Carlos Espi'den geldi.
  • Bellingham'ın golünün asistini Arda Güler yaptı; Espanyol'un tek golünü Alex Calatvara kaydetti.
  • Maçta Vinicius Junior, kendisine pas vermediği için Arda Güler'e tepki gösterdi ve bu anların görüntüleri binlerce kez izlendi.

LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Arda Güler'in bir asistle oynadığı karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise Vinicius Junior'un milli futbolcuya gösterdiği tepki oldu.

ARDA GÜLER'DEN BELLINGHAM'A ASİST

Deplasmanda Espanyol ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'in gollerini Jude Bellingham ve Carlos Espi kaydetti. Bellingham'ın golünün asistini ise milli yıldız Arda Güler yaptı. Espanyol'un tek golü Alex Calatvara'dan geldi.

VINICIUS, ARDA GÜLER'E TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri Vinicius Junior ile Arda Güler arasında yaşandı. Bir pozisyonda Arda'nın kendisine pas vermemesine sinirlenen Brezilyalı yıldız, milli futbolcuya tepki gösterdi. Vinicius'un Arda'ya, "Arda! Bir kez olsun şu pası bana at be. Hep aynı şey…" şeklinde seslendiği belirtildi.

O ANLAR BİNLERCE KEZ İZLENDİ

İki Real Madridli yıldız arasında saha içinde yaşanan bu anlar dikkat çekti. Vinicius'un Arda Güler'e yönelik tepkisinin yer aldığı görüntüler binlerce kez izlendi.

İşte o pozisyon:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ARDA ALDIĞINDA BİLİYORLAR Kİ GOL ATTIRACAK HERKES BANA AT DİYOR

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