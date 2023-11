Sakarya'nın deprem haritası hazır: 251 bin binanın yapı stoğu çıkarıldı

1. derece deprem bölgesinde yer alan Sakarya'da depreme hazırlık haritası hazırlandı. Şehirdeki 251 bin binanın yapı stoğu çıkarıldı. Depreme hazır bir Sakarya'yı inşa ettiklerini vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kentsel dönüşümün en güçlü adımını attık. Sakarya'da depreme dayanıklı, güçlü ve ferah yaşam alanları inşa ederek örnek olmak istiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde görevli deprem uzmanı Prof. Dr. Candan Gökçoğlu'nu makamında ağırladı. Buluşmada en önemli başlık 'Türkiye'nin deprem gerçeği' oldu. 1. derece deprem bölgesinde yer alan Sakarya'da her adımı deprem bilinciyle attıklarını söyleyen Başkan Yüce, şehirdeki depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm projelerine dair detayları paylaştı. KONUT A.Ş ile dönüşümün ilk adımını attıklarını belirten Yüce, örnek projelere imza atacaklarını ifade ederek, "Depreme hazır bir Sakarya'yı inşa ediyoruz" dedi. Buluşmada ayrıca bir süre önce müjdesi verilen Sakarya'da inşasına başlanacak olan tramvay projesi de konuşuldu.

Yüce, sporda, üretimde ve turizmde çok iyi bir ivme yakalayan Sakarya'nın yaşadığı yıkımlardan sonra oluşturulan "yatay mimari" dokusuyla depreme hazırlık konusunda ciddi adımlar attığını söyledi. Yüce, Büyükşehir Belediyesi'nin depreme dayanıklı, güvenli yerleşim alanlarının inşası için kurduğu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın AFAD ve üniversitelerle iş birliği yaparak Sakarya'daki 251 bin binanın yapı analizinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Tüm planlarımızı deprem gerçeğine uygun atıyoruz"

Başka Yüce, KONUT A.Ş'yi faaliyete geçirerek Sakarya'da yatay mimari ve kentsel dönüşümün ilk örnek konut projesi için çalışmalara başladıklarını anlattı. Yüce, "Bir şehir düşünün her yıkıldığında daha güçlü ayaklanan ve umudun simgesi olan. Atalarımızdan bu yana, asırlardır deprem gerçeğiyle yaşayan bir kentiz biz. Her nesil kayıplar verdi, her kuşak bu acıyı mutlaka yaşadı. Son olarak 1999 yılında gelen felaketle yerle bir olmuştu sokaklarımız. Çalışmaktan hiç vazgeçmedik ve önce ülkemizin, sonra dünyanın sporda, turizmde, sanayide en önemli kentlerinden biri haline geldi. Öncelikli hedefimiz ise yine deprem. Bu şehrin her sokağında kafanızı kaldırdığınızda gökyüzünü rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çünkü yatay mimariyle güçlü ve güvenli bir şehir kuruyoruz. Şimdi ise KONUT A.Ş ile dönüşümün ilk adımını attık. Projelerimiz hazır. Yenikent bölgemizde Sakarya'da örnek olacak, güçlü ve ferah bir yaşam alanını inşa ederek örnek olacağız. Daha fazla hayat yitirilmesin ve Sakarya'mız dimdik ayakta dursun diye tüm planlarımızı deprem gerçeğine uygun atıyoruz" dedi.

"Raylı sistem hasreti bitiyor"

Başkan Ekrem Yüce, ayrıca Sakarya'nın hasretle beklediği raylı sistem için ise müjdeli haberi aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını kaydetti. İlk etap olan 9 kilometrelik Çarşı-Kampüs Hattı için bakanlık onayının çıktığını ve fizibilitelere başlandığını söyleyen Yüce, "Bakanımız Kampüs-Çarşı etabının yatırım programına alınması için işlemlerin başlatılmasını gündeme aldı ve Sakaryamıza selamlarını iletti. 3 ayrı etabı olan raylı sistem projemizin 9 kilometrelik en önemli aksı olan Çarşı-Kampüs hattının yapımına süratle başlanacak ve 12 durağın yer aldığı bu projemiz şehir trafiğine adeta nefes olacak. Ulaşımda ise Sakarya'da yepyeni bir sayfa açacak. Sonraki adımlarımı ise inşallah Çarşı-Et Balık ve Stadyum-Terminal hatlarıyla devam ettireceğiz. Sakarya için çalışmaya, eser ve hizmetlerle şehrimizi yarınlara hazırlamaya devam" diye konuştu.

"Sakarya depreme hazırlığı başarmış gözüküyor"

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Depreme dirençli kentler ve daha sağlıklı bir toplum oluşturma çabaları içerisinde geçen son on yılda, gerekse 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler bize şunu gösterdi, bunun birinci şartı doğru yer seçimidir. Sadece bir yapının depreme dayanıklı olması yetmiyor. Heyelan, taşkın, kaya düşmesi, çığ gibi diğer doğal tehlikelere karşı da önlem almak gerekiyor. Çünkü deprem sırasında sadece ivmeden kaynaklı yıkılmalar gerçekleşmiyor. Heyelanlar, taşkınlar, kaya düşmeleri oluşabiliyor dolayısıyla bunlar ek hasarlara ve can kayıplarına sebebiyet veriyor. Yine 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya gördüğüm o ki bu işten çok güzel ders çıkarmış. Yeni yapılan yer seçimleri ve buralara yapılan yapılar, binalar az katlı olması sebebiyle de oldukça başarılı ve depreme hazırlıklı bir hale getiriyor. Dolayısıyla depreme karşı mücadelede gerçek kazandığınız nokta deprem olmadan önce yapılacak çalışmalardır. Doğru planlama, doğru yer seçimi ve doğru yapılaşma. Bugün gördüğüm şu ki Sakarya bu işi önemli oranda başarmış görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çokta karşılaşmadığım en azından bilgim dahilinde karşılaşmadığım bir örnek Sakarya. Bu açıdan bakıldığında da belki diğer büyük şehirlerimize de örnek teşkil edebilecek çalışmaları gerçekleştirmiş durumdalar" şeklinde konuştu.

"Sakarya hafif raylı sisteme oldukça uygun bir kent"

Prof. Dr. Gökçeoğlu, "Çağımızın en büyük gereklerinden biri raylı sistemler ve raylı sistemlerle yapılacak yolcu ve yük taşımacılığıdır. Bunun hele ki ülkemizde fosil yakıtlarla olan eksikliğimiz dikkate alındığında ülkemiz için ne kadar hayati olduğunu kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla raylı sistemlerle eğer yolcuyu, şehir içi ulaşımı doğru sağlamazsanız bu size hem çevresel açıdan hem de ekonomik açıdan büyük sıkıntı çıkarıyor. Ayrıca kentte yaşayan insanların gündelik yaşam kalitesini de ciddi bir biçimde yok ediyor. Bu açıdan bakıldığında raylı sistemler oldukça önemli özellikle büyüyen kentlerdeki kent içi taşımacılık açısından. Bunu yer altını kullanarak metro sistemlerini yapmak var ya da yüzeyden hafif raylı sistemler yapmak var. Sakarya özeline baktığımız zaman gerek jeolojik gerek morfolojik gerekse topografik olarak Sakarya hafif raylı sisteme oldukça uygun bir kent. Dolayısıyla şu an planlanan birinci etap oldukça yerinde, doğru ve mantıklı bir biçimde planlanmış. İnşallah kısa sürede yapımı tamamlanır, Sakaryalılar için de oldukça kıymetli bir hizmet olur" ifadelerini kullandı. - SAKARYA