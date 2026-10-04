Sakarya Erenler'deki Sakar Baba Türbesi cuma günleri yoğun ziyaretçi çekiyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Sakar Baba Türbesi, Sakarya'ya adını verdiğini ve Sakarya Nehri'nin yönünü değiştirdiği gibi rivayetlere konu olan hikayesi ve sunduğu manevi atmosferle manevi huzur bulmak isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Sakarya Nehri'nin akış yönünü değiştirdiği ve Sakarya'ya adını verdiği yönündeki rivayetleriyle bilinen Sakar Baba'nın türbesi, hafta içi ve özellikle cuma günleri vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Türbeye gelerek dua eden vatandaşlar, mekanda manevi bir huzur bulduklarını ifade ederken, kentte eğitim gören üniversite öğrencileri de tarihi rivayeti öğrenerek türbeyi ziyaret ediyor. Türbede gönüllü olarak görev yapan görevli ise gelen ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

"İnanç meselesi, burada bir manevi huzur buluyorsunuz"

Türbeyi düzenli olarak ziyaret eden vatandaşlardan Serpil Cihan, "Bu türbeye ben de 3-5 aydır geliyorum. Burada olduğunu biliyordum. Yakınlara taşınınca gelmeyi düşündüm. Aralıklar ile haftada bir ya da iki haftada bir geliyorum. İnanç meselesi, burada bir manevi huzur buluyorsunuz. Kalben edilen dualar kabul olur. Tabi ki Allah'tan isteyeceğiz ama bu ulu zatların vesile olduğu söyleniyor. Ben de ettiğim duaların karşılığını bulduğunu gördüm diyebilirim. Sakarya Nehri'nin yerini değiştirdiği söyleniyor. Göreceli bir durum, inanmak gerekiyor. Bazen yoğunluk oluyor. Cuma günleri bilhassa yoğunluk oluyor. Namazdan çıkanlar geliyor" dedi.

"Hikayesi güzel ve derinden etkileyen bir hikaye"

Sakarya'da üniversite eğitimi gören Nisanur Feyza Ayık ise ilk kez geldiği türbenin hikayesinden etkilendiğini belirterek, "Sakarya'da öğrenciyim, burada bir türbe olduğunu ve meşhur olduğunu öğrendiğimde yolumun üstündeyken uğramak istedim. İlk defa bugün geldim. Hikayesi güzel ve derinden etkileyen bir hikaye aslında. Sakar Baba dediğimiz zat, Sakarya'nın meşhur Beşköprü'den geçmek isterken yol üstünde olan biri her geçenden para kesiyor. Sakar Baba'dan da istiyor. Parası olmadığı ve veremeyeceği için hakaretlere uğruyor. Kötülük görüyor. Daha sonrasında dua ediyor ve Sakar Baba'nın yüzü suyu hürmetine Sakarya Nehri'nin akışının değiştiği iddia ediliyor. Ben de içeriye girdim, duamı ettim, namazımı kıldım ve çıktım. İçeride de çok tatlı bir ablamız var. Gönüllü olarak çalıştığını söyledi. İkramları var, kapısına gelen herkese dağıttığını söyledi. Bugün benim şansıma boştu ama genelde yoğun oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Sakar Baba rivayeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan rivayete göre; günün birinde Sakar Dede adlı bir ermişin yolu Adapazarı'na düşmüş. Sakarya nehri üzerindeki Beşöprü'den geçerken durdurulmuş ve kendisinden geçiş vergisi istenmiş. Ermiş, parası olmadığını ve veremeyeceğini söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle Kirazca Köyü yönünü göstererek bir okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek, Sakar Dede'nin gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Sakar Dede köprünün sahibini lanetlemiş olduğundan, nehir yolunu değiştirmiş ve köprü kuru toprak üzerine kalmış. O yüzden Sakar Baba da "Geçme namerd köprüsünden, Ko aparsın su seni, Sinme tilki gölgesine, Ko yesin aslan seni" deyip suya dalmış ve karşıya geçmiştir. O günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almıştır. ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan ermişin "Sakar Dede" olduğuna inanılmış. Günümüzde Erenler ilçesinin sınırları içinde türbesi de olan "Sakar Dede"den söz ederken "Sakar ya…" biçiminde halk arasında söylenişinin yaygınlaşmasından sonra "Sakarya" adı ortaya çıkar. Yani Sakarya adını bir Anadolu ereninden alır. Selçuklular, Anadolu'nun tamamı Türklerin egemenliği altına alınınca nehre ve çevresine bu erenden dolayı "Sakarya" adını verirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı