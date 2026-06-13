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Ormanların gizli hazinesi: Kaldirik otu toplama mesaisi başladı

Ormanların gizli hazinesi: Kaldirik otu toplama mesaisi başladı
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Halk arasında kaldirik, kalındirek ve hodan olarak bilinen şifalı ot, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toplanmaya başlandı. Balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bitki, yöresel mutfakta da kullanılıyor.

Genellikle yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen, halk arasında "Kaldirik", "Kalındirek" ve "Hodan" isimleriyle bilinen şifalı ot, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toplanmaya başlandı. Özellikle balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bitki, yöresel mutfağın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Lila renkli çiçekleriyle dikkat çeken ve baharın habercisi olarak görülen kaldirik otu, yöre halkı tarafından hem sağlık açısından hem de mutfakta kullanımı sebebiyle ilgi görüyor. Özellikle sigara kullanan kişilerde balgam söktürücü etkisiyle bilinen bitkinin, boğaz ve bademcik rahatsızlıklarına karşı da faydalı olduğu ifade ediliyor. Yabani olarak yetişen ve herhangi bir tarımsal üretim gerektirmeyen kaldirik otu, metabolizmaya olan olumlu etkileriyle de öne çıkıyor. Mahalle sakinleri tarafından toplanan bitki, kavurma, kızartma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılarak sofralara taşınıyor. Doğal yapısı ve kendine has aromasıyla bölgenin önemli yöresel lezzetlerinden biri olan kaldirik otu, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem sağlık arayanların hem de yöresel tatları tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

"Birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor"

Yabani otun yemek cinslerinden söz eden Mukkades Özer, "Kaldirik toplayıp turşusunu, mısır unuyla karıştırarak tava yemeğini yapıyoruz. Bazı yöreler kavurup yumurta kırıp o şekilde tüketebiliyor. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor ve bağırsak çalıştırıcı bir bitki. Burası yüksek rakım, çamlık ve daha yüksek alt rakımlı yerlerde bulunanlardan daha lezzetli oluyor bizde o yüzden buralardan gelip topluyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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