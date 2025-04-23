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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Sakarya'da Deprem Panik Anında Çayını Yudumlayan Vatandaş

Sakarya'da Deprem Panik Anında Çayını Yudumlayan Vatandaş
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'da bir vatandaş, paniğe kapılmasına rağmen çay bardağını bırakmayarak dışarı çıktı ve çayını yudumladı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'da panik yaşayarak eline aldığı çay bardağı ile dışarı çıkan vatandaşın çayını yudumladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Bu esnada Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede yaşanan panik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki bardağı bırakmadan dışarı çıkan vatandaşın burada çayını yudumladığı görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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