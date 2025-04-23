Sakarya'da Deprem Panik Anında Çayını Yudumlayan Vatandaş

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'da panik yaşayarak eline aldığı çay bardağı ile dışarı çıkan vatandaşın çayını yudumladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Bu esnada Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede yaşanan panik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki bardağı bırakmadan dışarı çıkan vatandaşın burada çayını yudumladığı görüldü. - SAKARYA