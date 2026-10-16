Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi Haber Videosunu İzle
Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Bölgesi'nde beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul ve Sakarya'da peş peşe kararlar alındı. İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ÖSYM, 17-18 Ekim tarihlerinde kentte yapılacak sınavları erteledi. Sakarya Valiliği ise resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, kurslar ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine iki gün ara verdi.

  • İstanbul'da 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde yapılması planlanan ÖSYM sınavları (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı) şiddetli yağış nedeniyle ertelendi.
  • ÖSYM erteleme kararının yalnızca İstanbul'daki sınav merkezlerini kapsadığını, İstanbul dışındaki sınav merkezlerinde sınavların planlandığı şekilde uygulanacağını duyurdu.
  • Sakarya'da 17-18 Ekim tarihlerinde resmi ve özel okul ve kurumlar, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri, BİLSEM, DYK ile MTSK dahil eğitim ve kurs faaliyetlerine iki gün ara verildi.

Şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul ve Sakarya'da hafta sonu için önemli tedbirler alındı. İki ilde sınav ve eğitim faaliyetlerini etkileyen kararlar açıklandı.

İSTANBUL'DA SINAVLAR ERTELENDİ

İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini duyurdu. 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan ÖSYM sınavları gerçekleştirilmeyecek. Karar kapsamında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelendi.

İSTANBUL DIŞINDA SINAVLAR DEVAM EDECEK

ÖSYM, erteleme kararının yalnızca İstanbul'daki sınav merkezlerini kapsadığını açıkladı. İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak. İstanbul'da sınava girecek adayların ise herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı belirtildi. ÖSYM, ertelenen sınavlara ilişkin gerekli bilgilendirmenin adaylara yapılacağını duyurdu. Sınavların yeni tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SAKARYA'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Şiddetli yağış uyarısının ardından bir karar da Sakarya Valiliğinden geldi. Valilik, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini bildirdi. Bu kapsamda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitim ve kurs faaliyetlerine iki gün süreyle ara verildi. Kararın, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskleri önlemek amacıyla alındığı açıklandı.

KREŞLER, KURSLAR VE SINAVLAR DA KAPSAMDA

Sakarya Valiliğinin açıkladığı tedbirler yalnızca okullardaki eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. Karar kapsamında resmi ve özel okul ve kurumların ilgili faaliyetleri, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) dahil çeşitli kurs ve sınavlara ara verildi. Özel kurslar, uygulamalı eğitimler ve yüz yüze eğitim faaliyetleri de 17-18 Ekim tarihlerindeki iki günlük erteleme kapsamına alındı.

İlgili Haberler
Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çektiGörüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti
Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi, Ayazağa'da incelemelerde bulunduBakan Kurum ve Bakan Çiftçi, Ayazağa'da incelemelerde bulundu
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendiİstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdiİstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldiKocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
Kaynak: AA
Bu haber 89 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! 'Hastanede yaşam savaşı veriyor' iddiası

Sedat Peker'e hakaretin bedeli ağır oldu
Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismine vefasızlık! Cenazede dikkat çeken eksiklik
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi

Komşu acil askeri destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi