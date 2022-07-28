Sağlık Meslek Örgütlerinden, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Çıkan Çatışmanın Ardından Sağlık Bakanlığı'na Önlem Çağrısı: "Artık Yeter"

SAKİNE SERRA TAYLAN

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş ve Sağlık Sen Elazığ Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş; Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan ve biri ağır iki kişinin yaralandığı çatışmanın ardından Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı. Karataş, "Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz, artık yeter" derken; Aygüneş, "Çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır" açıklamasını yaptı.

Elazığ'daki sağlık emek meslek örgütleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan ve biri ağır iki kişinin yaralandığı çatışmanın ardından Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUZ, ARTIK YETER"

Kamu Sağlık- Sen Genel Başkanı Ümit Karataş şunları söyledi:

"Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde iki grubun arasındaki çatışma sonucunda 2 kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan menfur olayın sonucunda sağlık çalışanları olarak ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının bulunduğu bir ortam olan hastanelerdeki güvenlik zafiyetinin ve güvenlik sıkıntısını bir kez daha örneğini görmüş bulunmaktayız. Bu özellikle Sağlık Bakanlığı'nın hastane girişlerine X-Ray cihazlarının kurulması noktasındaki çalışmasının artı sağlıktaki şiddeti önleme noktasında alınan bütün önlemlerin hala daha alınabilir olmadığını eksikliklerin devam ettiğinin göstergesi olarak kabul etmekteyiz. Bu olayı kınıyoruz özellikle sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların yanı sıra bir de hasta yakınlarının hastane ortamını kendi mekanları olarak görüp çatışma ortama haline getirmeleri sağlıkta şiddetin ne boyuta ulaştığının en güzel göstergesi haline gelmiştir. Bunun yanı sıra X-Ray cihazlarının kullanılmaması artı hastane güvenliğinin sağlanması noktasında yeterli tedbirlerini alınmaması noktasında sağlık çalışanları artık çalışamaz hale gelmiştir. Sağlık çalışanlarının bulunduğu ortamda hasta ve hasta yakınlarının bu şekilde hareket etmeleri rahat ellerini kollarını sağlayarak silahlarını ceplerine koyarak hastane ortamı içerisinde çatışmalarının engellenmesinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Buradan özellikle Sağlık Bakanlığı'na haykırıyoruz artık yeter! Sağlık çalışanlarının veya sağlık çalışanlarının çalışma mekanları olan hastaneleri ve sağlık kurumlarını artık güvenli hale getirmek için elinden elinizden gelen bütün çabayı harcayın.

"İKTİDAR PARTİSİNİN KATILMAMASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR"

Özellikle pazartesi günü sağlık çalışanlarının şiddeti noktasında toplanacak olan mecliste özellikle iktidar partisinin katılmama duyurusundan sonra büyük bir üzüntü içerisine girdik. Sağlıkta şiddet konusu partiler üzeri bir konudur. Kesinlikle hiçbir partinin önemsemeyeceği bir konu haline gelmemelidir. Sağlıkta şiddet konusunun ne vahim noktalara geldiğini artık her geçen gün olaylarla görmekteyiz. Bu konuda özellikle sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini iyi bir şekilde hastane ortamında sağlayabilecek önlemlerin özellikle X-Ray cihazlarının hastane girişlerine yerleştirilmeleri ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlayacak özellikle bundan 3 ay önce hemşerilerimizi kim koruyacak hemşerilerimizin güvenliğini kim sağlayacak diye yapmış olduğunuz basın açıklamasına kulak tıkayanlara tekrar söylüyoruz, artık yeter! Hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini korumakla zorunlu ve görevli kişiler bu konuda lütfen elini taşın altına koysunlar ve hasta ve hasta yakınları, sağlık çalışanları noktasındaki güvenlik zafiyetlerini bir an önce gözden geçirip bu güvenlik zafiyetini bitirip hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının güvenliğini elde edip güvenliğini iyi bir şekilde dizayn edip hizmet verilebilmesi ve alınabilmesi mekanları haline getirebilmesini kendilerinden bekliyoruz."

"İLAVE TEDBİRLER ALINMALIDIR"

Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Ahmet Burak Aygüneş de konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olayı kınıyoruz ve zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Fırat Üniversite Hastanemizin içinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İnanılır gibi değil ama herkesin şifa beklediği hastanemizde silahlar konuştu. Olayı kınıyoruz ve zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Bu elim hadise bir kez daha gösterdi ki hastanelere kolaylıkla silahla, bıçakla herhangi bir delici veya kesici aletle girilebilmektedir. Düşünün herkesin şifa beklediği hastaneler, kendini bilmez kişiler tarafından ya boks ringine ya da film sahnelerini aratmayacak olaylara sahne olabiliyor. Bunun da en büyük nedeni hastane girişlerinin güvenliksiz olmasında kaynaklanmaktadır. Bir an önce sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden sonra bazı hastane girişlerine X-Ray cihazı yerleştirmeye başlaması, geç de olsa önemli bir adımdır. Şiddet tüm sağlık çalışanlarını hedef aldığı için bu uygulamaya ülke genelinde tüm sağlık merkezlerini dahil etmek gerekmektedir. Bunlara ilaveten bir an önce güvenlik tedbirleri de artırılmalıdır. Güvenliği sağlamakla görevli personelinde yetkileri bu kapsamda genişletilmelidir. Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır. Bu adımlar atılmayıp, şu ana kadar olduğu gibi çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır"