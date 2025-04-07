Sağlık Emekçileri Dokuz Eylülde Eylem Yaptı

(İZMİR) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi(TİS) müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, hastane önünde eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi süreci çıkmaza girdi. Talepleri karşılanmayan sağlık emekçileri, bugün eylem yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının gerçekleştirdiği eyleme Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Genel Sekreter Adem Sarıçoban, İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan ve şube yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek sundu.

Toy: "Emeğimizin karşılığını alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy eylemde yaptığı konuşmada, "Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, işçilerin taleplerini görmezden gelerek haklarımızı yok saymaya devam edemez. Biz, emeğimizin karşılığını alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İşçilerimizin hakları için yürüttüğümüz bu direniş sadece burada çalışan işçileri değil, tüm emekçi kardeşlerimizi de kapsıyor. Bizim amacımız işçilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi ve haklarının teslim edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sarıçoban: "Emekçiler olarak haklarımızı almak için bir aradayız"

Sendika Genel Sekreteri Adem Sarıçoban ise, "Bugün burada gösterdiğimiz güç yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi'nde değil, tüm ülke genelinde sendikamızın gücünü ve kararlılığını ortaya koyuyor. Bizler, emekçiler olarak haklarımızı almak için bir aradayız ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu eylem hem işçilerimizin birliğini hem de sendikamızın güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Sarıçoban, işçilerin hakları için verdiği mücadelenin süreceğini ve her türlü engellemeye rağmen haklarını alana kadar durmayacaklarını belirtti.