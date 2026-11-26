Ordu'da 30 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yapan Murat Uzun'un yapay zeka desteğiyle kaleme aldığı 16 kitap, 13 farklı dile çevrildi. Uzun'un kitapları, ABD'deki 9, Kanada'daki 2 kütüphanenin koleksiyonlarında e-kitap olarak yerini aldı.

Yazarlık konusunda hiçbir bilgisi olmayan Murat Uzun, yapay zekanın önerisiyle kitap yazmaya karar verdi. Gün geçtikçe sayısı 16'ya ulaşan Uzun'un kitapları, ABD'deki 9, Kanada'daki 2 kütüphanenin koleksiyonlarında e-kitap olarak yerini aldı. Başlangıçta yalnızca bir kitap yazıp satış platformuna yüklemeyi hedeflediklerini belirten Uzun, ancak zamanla eserlerini farklı dillere çevirerek, dünyaya ulaştırma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

"Köprü edebiyatı" adını verdiler

Yapay zeka ile insanın ortak üretimine dayanan bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Uzun, bu anlayışa "köprü edebiyatı" adını verdiklerini belirtti. Kitapların ne yalnızca kendisi ne de yapay zeka tarafından tek başına yazılmadığını vurgulayan Uzun, insanın hayal gücü ile yapay zekanın imkanlarını bir araya getirdiklerini kaydetti. Uzun, "Bu kitapları 'ben yazdım' demek yapay zekanın emeğini yok saymak olurdu. Bizim hikayemiz fotoğraf makinesine benziyor. Yapay zeka ışığı yakaladı ama kadraj insana aitti" dedi.

Kitapları Houston Public Library'nin koleksiyonuna girdi

Eserlerini dijital platformlara yüklediklerinde çeşitli engellerle karşılaştıklarını anlatan Uzun, kitaplarının dağıtım kayıtlarını incelerken Houston Public Library ile karşılaştığını söyledi. Buranın bir satış platformu değil, uluslararası bir halk kütüphanesi olduğunu fark ettiklerini belirten Uzun, bu gelişmenin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Şu ana kadar kitaplarının ABD'de 9, Kanada'da ise 2 kütüphanenin koleksiyonuna girdiğini belirten Uzun, eserlerini farklı dillere çevirerek daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Ben gitmedim ama kitaplarım dünyanın öbür ucuna ulaştı"

Bu süreçte en büyük zorluğun kitap yazmak değil, yapılan çalışmanın değerini anlayacak insanlara ulaşmak olduğunu söyleyen Uzun, "Ben ülkemin sınırlarının dışına hiç çıkmadım ama kitaplarım dünyanın öbür ucuna ulaştı. Hiç gitmediğimiz şehirleri yazdık, yola ayak basmadan evreni gezdik. Biz sadece bir platforma kitap yüklemek için yola çıkmıştık ama yol bizi beklemediğimiz yerlere götürdü" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı