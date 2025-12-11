Sağlık çalışanı baba ve kızı aynı ambulansta hayat kurtarıyor

Gaziantep'te ambulans şoförü olarak görev yapan Bilal Kar ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan kızı Hatice Ateş, birlikte acil vakalara giderek hayat kurtarıyor.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Bilal Kar ile acil tıp teknisyeni olarak görev yapan kızı Hatice Ateş, görevli oldukları sağlık istasyonunda acil vakalar için hazırda bekliyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan baba Bilal Kar ve kızı Hatice Ateş, hayat kurtarmak için canla başla çalışıp saniyelerle yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor.

27 yıldır büyük özveriyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ambulans şoförü olarak görev yapan Bilal Kar'ın acil tıp teknisyeni kızı Hatice Ateş, babasının izinden giderek aynı mesleği seçip paramedik olarak çalışmaya başladı. Araç ve malzeme kontrollerini beraber yapan baba ve kızı, trafik kazası, kalp krizi ve yüksekten düşme gibi acil vakalara hızlı şekilde giderek hastaların hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele veriyor. 6 yıl önce mesleğe ilk adımlarını babasının izinden giderek atan ve babasıyla birlikte aynı istasyonda ve çoğu zaman aynı ambulansta görev yapan Hatice Ateş, hem sahada deneyim kazanıyor hem de babasıyla birlikte insan hayatına dokunmanın sorumluluğunu ve gururunu yaşıyor. Babasının yıllar içinde edindiği deneyimi kızı Hatice Ateş'in de mesleki yolculuğunda rehberlik ve yol göstericilik yapmasına neden olan baba Bilal Kar, acil müdahale gerektiren olaylarda da birbirlerine yardımcı olmanın ve profesyonel dayanışmanın önemini azimleri ve çalışkanlıklarıyla gösteriyorlar. Mesleklerinde büyük bir tutkuya sahip ve zor anlarda birbirlerine duydukları destekle işlerini daha etkili bir şekilde yapan baba ve kızı, hayat kurtarmak için adeta saniyelerle yarışıyorlar.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte görev yaptıkları istasyonda her zaman hazır kıta bekleyen ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıların ardından dakikalar içerisinde vakaya ulaşan baba ve kızı, acil vakalara birlikte çıkıyor. Her gün çok sayıda kişinin hayatına dokunan ve acil vakaları en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için adeta canla-başla çalışan baba ve kızı, her türlü zorlu şartlarda vatandaşın yardımına koşuyorlar, aile bağlarının gücünden aldıkları ilhamla mesleklerine olan sevgilerini ve vatandaşa karşı sorumluluklarını birleştirerek çok sayıda hastanın hayatına dokunuyorlar.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan baba ve kızı, trafik kazası, kalp krizi, inme ve zehirlenmelerin yanı sıra ani hastalık durumlarına kadar birçok alanda kritik rol oynuyo. İlk müdahalelerini yaptıkları vakaları güvenle hastanelere ulaştırmak için adeta saniyelerle yarışan baba ve kızı, çalışkanlarıyla ve azimleriyle örnek oluyor.

27 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını ve kızıyla beraber görev yapmanın farklı bir heyecan olduğunu söyleyen Bilal Kar, kızının küçük yaşlardan itibaren kendisine özendiğini söyledi. Birlikte vakalara çıktıklarını ve hayat kurtardıklarını belirten Kar, "1997'de bu işe başladık. Bu işi de severek yapıyorum. 27 yıldan beri bu işe devam ediyorum. Kilis'ten sonra Gaziantep'e tayinimi istedim ve buraya geldim. Sonra çocuklarım yetişti. Büyük kızım Hatice'yi de bu işe ben yönlendirdim. Bu mesleğin güzelliklerini anlattım. 'İnsana yardım ediyorsun, insanlara faydalı oluyorsun' diye ben de kızımı bu mesleğe yönlendirdim. Sonra kızım okulu bitirdi. Okulu bittikten sonra Kilis'e tayini çıktı. Kilis'te üç yıl çalıştıktan sonra Gaziantep'e geldi. Sonra baba-kız burada çalışmaya devam ettik. İşimizi seviyoruz, mutluyuz. Allah inşallah herkese böyle güzel bir işler nasip etsin. Allah'a şükür bir sorunumuz yok. İşimizi seviyoruz. İnsanları en zor durumunda bizler yetişiyoruz. Allah göstermesin bir trafik kazası oluyor. Ailesi yok, çocuğu yok. Oradan geçen bir vatandaş 112'yi arıyor. O an hiç kimsesi yok. Biz yetişiyoruz. Ondan çok mutlu oluyoruz. İnsanları zor durumda kurtarmak bizi çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. İnsanları hastaneye yetiştirip, Allah'ın izniyle tedavi olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Mesai saatlerinde iş arkadaşı evde ise baba-kız olduklarını anlatan Kar, "İnsanların hayatına dokunuyoruz. İnsanların hayatına dokunduğumuz için de baba-kız mutlu oluyoruz. Zaman zaman evde de konuşuyoruz, 'insanlara iyi yardımcı olduk. Güzel mesleğimizi seviyoruz' diyoruz. Ben herkese baba mesleğini tavsiye ederim. Kızımı hem evde hem de iş yerinde görüyorum. Bu konuda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

6 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını belirten Hatice Ateş ise "3 yıldır Gazintep'te çalışıyorum. İlk atama yerim Kilis'ti. Sonra ben de tayinle buraya geldim. Baba mesleğim. Babamdan görüyordum. Formalarına bakıp çok seviniyordum. Bende sağlık çalışanı olmak istiyordum. Küçükken babama çok özeniyordum. Çok şükür Rabbim nasip etti. Çalıştık ve bu bölümü tercih ettiğim için de mutluyum. Yaklaşık 3 yıldır da babamla birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. O anlamda iyi oluyor. Ben de babamın tecrübelerinden faydalanıyorum. Birbirimize iyi geldiğimizi düşünüyorum. Bu mesleğin bana kattığı en güzel şeyin şükür olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz insanların en zor zamanlarında yanlarında olduğumuz için aslında hayatımızın çok kıymetli olduğunu gördük. Bu mesleğe başladıktan sonra çok şükür etmemiz gerektiğini fark ettim. İnsanlara yardımcı olmanın verdiği huzur, mutluluk çok başka bir duygu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP