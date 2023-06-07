Safranbolu'da Ekoturizm Eğitimleri Başlıyor

Safranbolu Belediyesi ve Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde Ekoturizm Eğitimi verilecek.

Safranbolu Belediyesi ve Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde Ekoturizm Eğitimi verilecek.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek eğitimler için kontenjan sınırlı olup, eğitime katılmak isteyenlerin, en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 'https://forms.gle/jXjqXSRq6igKBMkq6' bağlantısı veya 'bakka.gov.tr' adresi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan linklerden kayıt yapılması gerekiyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz Bölgesi doğal varlıkları ve güzellikleri ile öne çıkan fakat bu potansiyelinden yeterince faydalanamayan bir bölgedir. Ekoturizmin, bölgesel kalkınmaya ve turizmin geliştirilmesine önemli bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere ekoturizm, doğal çevreyi koruma ve yerel toplulukların kalkınmasını destekleme amacıyla gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Bu turizm türü doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik ederken, turistlere doğal alanları, biyolojik çeşitliliği ve yerel kültürleri deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Bölgemizde turizmin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütülmekle birlikte ekoturizm faaliyetleri oldukça kısıtlıdır. Ekoturizm alanında farkındalığın arttırılması, etkinliklerinin geliştirilebilmesi ve çeşitlendirilebilmesi amacıyla kapasite geliştirme çalışmalarının yürütülmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda başta kadın kooperatifleri, çiftçiler ve bu alana ilgi duyan girişimciler ile ilgili paydaşlarda ekoturizm alanında farkındalık oluşturulması, algı ve tutumun geliştirilmesine yönelik olarak 2 günlük bir eğitim programı oluşturulmuştur. Programa işletmeler, girişimciler, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile politika geliştiren kurum/kuruluş temsilcileri başvuru yapabilecektir."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de "Bilindiği üzere turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Bununla birlikte ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Ekoturizm amacına uygun gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin korunması ve bu bölgelerin içerisinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır. Bu nedenle paydaşı olduğumuz ve 21-22 Haziran tarihlerinde Leyla Dizdar Kültür Merkezimizde verilecek olan Ekoturizm Eğitimlerinin önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.