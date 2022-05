Saç ekimi uzmanı trikolog Hatipoğlu, yeni geliştirilen teknikle saç ekimine farklı bir boyut kazandırıyor - Haberler

İSTANBUL (İHA) - Saç ekim uzmanı trikolog M. Haluk Hatipoğlu, organik ekim tekniği ile saç ekimine yeni bir soluk getirdi.

Uzun yıllardır saç genetiği, saç sağlığı ve saç hastalıkları üzerine çalışmalar yapan M. Haluk Hatipoğlu, ünlü doktor Bülent Cihantimur'un kurucusu olduğu Estetik International Tıp Merkezi'nde hizmet veriyor. Hem İstanbul hem de Bursa'daki merkezde sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından hastalar kabul eden Hatipoğlu ve ekibi, Cihantimur imzalı organik saç ekimi tekniği ile saç ekimine yıllardır güçlü bir damga vurduklarını belirtti. Hatipoğlu, "Saç sağlığında kök hücre tedavilerinin önemi büyük. Organik saç ekiminin temelini de bu oluşturuyor. Karın bölgesinden kesi dikiş olmadan, özel bir cihaz yardımıyla aldığımız yağı kök hücrelerine ayrıştırıyoruz. Saç ekimine başlamadan saçlı derinin tamamına enjekte ediyor ardından ekim işlemi yapıyoruz. Bu yağdan yüksek miktarda elde edilen kök hücre hem ekilen hem de mevcut saçı güçlendiriyor ve besliyor. Böylelikle ekim alanı hızlı bir şekilde iyileşme gösterirken yüzde 100'e yakın bir başarıyla tüm saçlar çıkmış oluyor. Ayrıca ekilmeyen alandaki mevcut saçlarımızda dökülmeler azalıyor ve yeni açılmalar ve seyrelmeleri de engellemiş oluyoruz. En güzel yanı ise ekilen saçların ömürlük olması. Hiçbir dezavantajı olmayan organik saç ekiminde, saçlı deriden maksimum sayıda toplanan sağlıklı saç kökleriyle maksimum verim elde edilmektedir. Değerli hocamız Cihantimur'un geliştirdiği bu yöntem Estetik International'da uzun yıllardır tercih ediliyor" dedi.

"Normal bir ekimden farkı büyük"

Saç ekim uzmanı trikolog M. Haluk Hatipoğlu, klasik bir fue ekim yönteminde tek amacın açıklığı kapatmak olduğunu ifade ederek, "Fakat bizim organik saç ekiminde amacımız mevcut saçlara da yönelmek. Mevcut saçlarımızı ne kadar çok besler, onlara da ne kadar çok ilgi gösterirsek verimlilik de aynı oranda artacaktır. Ekilen saçın dökülmediği, aksine daha güçlü bir şekilde tutunduğu organik saç ekiminde mevcut saçlar da ömürlerine ömür katıyor. Klasik yöntemlerde ise gördüğümüz mevcut saç dökülme eğilimindeyse ekimden sonra da dökülebilecek olması. Bu nedenle klasik bir ekim yönteminden farkı çok büyük. Karın bölgesinden alınan yağ dokusu bırakın herhangi bir kimyasalı hava ile dahi temas etmeden kök hücrelerine ayrıştırılıyor ve saçlı deriye enjekte ediliyor. Bu nedenle adı organik. Son yıllarda özellikle İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok ilinde saç ekimi ile ilgilenen kuruluşlar artış göstermiştir. Maalesef ki tabelada saç ekimi merkezi yazması onları merkez yapmıyor. Çok klişe olacak fakat merdiven altı birçok yer saç ekimi yapabildiğini iddia ediyor. Sürekli üzerinde durduğumuz gibi saç ekimi ciddi bir cerrahi operasyondur. Gelişigüzel alanlarda yapılmamalı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere ülkemiz estetik operasyonlar ve saç ekimi alanında gerçekten kaliteli işlere imza atıyor. Burada başarılı kuruluşların etkisi göz ardı edilemez. Tabii ki bizim gibi işini ciddiye alan kuruluşlarla başarımızı paylaşmak isteriz. Fakat hizmet standardı dahi olmayan, bir apartman dairesini merkez yapmış, işin eğitimini almamış, tecrübe sahibi olmamış birçok oluşum var. Ne yazık ki bunların önüne geçmek güç. Birçok hasta buralarda yaptırdığı ve kötü sonuçlanan operasyonlar nedeniyle bizlere ulaşıyor. Beni bu durumdan kurtarın diyen birçok hasta gördüm. Elimizden geleni tabii ki onlar için yapıyoruz. Fakat hepsi şanslı olamıyor. İlkel yöntemlerle, uygun olmayan ekipmanla, uzman olmayan ellerle yapılan saç ekimlerinin çoğu zaman dönüşü olmuyor" diye konuştu.

"Estetik International'da operasyon olmak bir ayrıcalık"

Sadece hizmet değil bilim ürettiklerini belirten M. Haluk Hatipoğlu, saç sağlığı ve estetik cerrahi üzerine yeni çalışmalarını sürdürdüklerini de söyledi. Amaçlarının oldukları yerde saymak yerine hem ülke hem dünya genelinde faydalı bilgiler üretmek olduğunu belirten Hatipoğlu, değerli Doktor Cihantimur ile bir arı gibi sürekli çalıştıklarını söyledi. Her hastayla birebir ilgilenmeye önem veren Hatipoğlu, "Özellikle her ön saç çizgisi kişiye özeldir. Hiçbir zaman bir cetvel ile düz bir çizgi halinde çizilen bir çizgi doğrultusunda ekim yapmayız. Ön saç çizgisi kişinin yüz formuna ve yaşına göre belirlenir. Tabii ki hastalarımızın da görüşleri bizler için bu noktada çok önemli. Bir saç çizgisine karar verirken üzerinde birçok kez çalışıyor ve ortak noktayı yakalıyoruz. Böylece saçlar uzadığında oldukça doğal bir görünüm elde ediyoruz. Saç ekiminde doğallık olmazsa olmazımız. Saç çizgisinden, ekilen saçın yoğunluğuna ve saç köklerinin toplandığı donör alanın sağlıklı görünümüne kadar doğal olmalı ki hastamız memnun olabilsin. Genel bir tabir var, başarısız işlemler için çim adam görüntüsü deniyor. Bizim hastanemizde bu şekilde sonuçlanan hiçbir ekim bulamazsınız. Tabii ki her gelen ziyaretçimize kapımız açık. Fakat biz hasta konusunda seçici davranıyoruz. Yani bir hastanın saç ekimine ihtiyacı yoksa ihtiyacı olmadığını belirtiriz. ya da bir hasta operasyondan memnun kalmayacaksa bunu belirtir ekimini yapmayız. Yetersiz bir donör alanı varsa ekim yapamayacağımızı belirtiriz. En başında da dediğim gibi bizim için hastamızın tebessümü önemli. Saçlar 6 ay sonra tam anlamıyla uzadığında hastamızın yüzünde oluşan gülümseme bizim en büyük mutluluk ve gurur kaynağımız. Kişiye özel hizmet sadece saç çizgisi ile sınırlı değil. Bir hastanın operasyonu olduğunda ekibimiz o gün sadece hastamızla ilgilenir. Üzerine örtülen battaniyesinden, terliğine, saç çizgisini çizdiğimiz kaleminden operasyondaki ekipmanına kadar her şey kendisi için özel kullanılır ve sonrasında tıbbi atık olarak imha edilir. Bizim için pandemi öncesinden beri süregelen önemli bir konu bu. Saç ekiminin olmazsa olmazı sterilizasyon. Bu nedenle bizde her şey kişiye özel" şeklinde konuştu.

"Saçsızlık bir tercihtir"

Saç ekim uzmanı trikolog M. Haluk Hatipoğlu, saç ekiminin korkulacak bir operasyon olmadığını, saç ekiminin cinsiyeti olmadığını, saç ekiminin mevsimi olmadığını, saçsızlığın bir tercih olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, "Eğer ki daha çok saçsız kalmak istiyorsanız bu sizin tercihiniz ve saygımız sonsuz. Ama bu kadar önemli bir aksesuarı geri kazanmak istiyorsanız uzman kadromuz, teknolojinin her yeni adımıyla çepeçevre sarılmış tesislerimizle İstanbul ve Bursa'da sizleri bekliyoruz. İnstagram adresimiz mhalukhatipoglu adresinden bize ulaşabilirsiniz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel