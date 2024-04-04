Rus Turistler Safranbolu'yu Ziyaret Etti

Rus kafile üç ay sonra ilk defa yeniden UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret etti.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, 3 ay aradan sonra yeniden bu sabah Amasra Limanı'na geldi. Kruvaziyerdeki 36 Rus turistin tercihi " Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan Safranbolu ilçesi oldu.

Geçtiğimiz günlerde sakin şehirler (Cittaslow) ağına dahil olan tarihi kentte bulunan Osmanlı mimarisiRusların dikkatini çekiyor. Tarihi Çarşı bölgesini gezen turistler bol bol fotoğraf çektirirken alışveriş yaptıktan sonra kentten ayrıldı. - KARABÜK