Rus aşık, sevdiği kadının evlilik şartını yerine getirmek için Türkiye’yi geziyor

Rusya vatandaşı 35 yaşındaki Nikolay Gromkov, aşık olduğu kadının "1 milyon Rus rublesi biriktirirsen seninle evlenirim" şartını yerine getirebilmek için Gürcistan'dan yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Şehir şehir gezerek gitar çalan Gromkov'un son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Rus vatandaşı Nikolay Gromkov, yol masraflarını karşılamak ve evlilik şartı olan parayı toplayabilmek için Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinde gitar çalıyor. Yaklaşık 600 bin TL'ye karşılık gelen 1 milyon rubleyi biriktirmeyi hedefleyen Gromkov, hazırladığı el yazısı notla hikayesini yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyor.

"Parayı toplamak için yola çıktım"

Aşık olduğu kadınla tesadüfen tanıştığını belirten Nikolay Gromkov, "Birlikte bir süre seyahat ettik ve ben ona aşık oldum. O da bana 1 milyon Rus rublesi toplarsam benimle evleneceğini söyledi. Ben de bu parayı biriktirmek için yollara düştüm" dedi.

Güzergahı üzerindeki şehirlerde durarak sokak müziği yaptığını aktaran Gromkov, "Gürcistan'dan yola çıktım, hedefim İstanbul'a gitmek. Çarşamba da yolumun üzerindeydi. Hedeflediğim parayı kazanabilmek için geçtiğim her şehirde gitar çalarak insanlardan destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"6 bin kişiden 100 lira yeterli"

Evlenebilmek için gereken bütçeyi hesapladığını dile getiren Gromkov, "Yaklaşık 600 bin TL biriktirmem gerekiyor. Aslında tek ihtiyacım olan şey, 6 bin kişinin bana 100'er lira destek olması. O zaman hedefime ulaşıp mutluluğa kavuşacağım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı