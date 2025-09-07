Rumkale, Turistlerin Gözdesi Haline Geldi

Gaziantep'te antik dönemden kalma mavi ile yeşilin buluştuğu Fırat'ın eşsiz güzelliğinde bulunan tarihi Rumkale, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde gösterilen ve her geçen gün ziyaretçi sayısı artan Fırat'ın incisi tarihi Rumkale'ye olan ilgi artıyor. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük cam terasının yapıldığı tarihi Rumkale, tekne turlarıyla geziliyor.

Cam terastan Fırat'ın eşsiz ve bir o kadar da muhteşem güzelliği izleniyor

Fırat Nehri ve Rumkale'yi karşıdan gören sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük cam terasından Fırat'ın eşsiz ve bir o kadar da muhteşem güzelliğini izleyen ziyaretçiler, "saklı cennet" olarak nitelendirilen Rumkale'nin eşsiz manzarası karşısında adeta büyüleniyor. Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği noktada ve dik kayalar üzerinde yer alan, Roma ve Orta Çağ dönemine ait izlerde taşıyan Rumkale'yi ziyaret eden vatandaşlar, tekne turları ile keyif dolu bir gezi yapıyor.

Roma dönemine ait kalıntılar da büyük bir ilgi görüyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fırat'ın incisi Rumkale'nin eteklerinde bulunan ve suyun altında kalan Roma dönemine ait kalıntılar da büyük bir ilgi görüyor. Rumkale ve çevresi bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle yazın Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Fırat'ın eşsiz güzelliğinde tekne turu

Fırat'ın eşsiz güzelliğinde tekne turu yapan ve tarihle iç içe keyif dolu bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, gezi esnasında doyasıya eğleniyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayan ziyaretçiler, tekne turu ile Rumkale, Erenköy, Gümüşgün, Kamışlı ve Halfeti arasında tarihe yolculuk yapıyor. Rumkale ile Halfeti arasında kalan tarihi yerleri gezerek eğlenme fırsatı bulan ziyaretçiler, Rumkale yakınlarında sular altında kalan batık camiyi de görme fırsatı buluyor. Teknelerle gezerek bu tarihi yolculuğun zevkini çıkaran ziyaretçiler, şarkılar eşliğinde bol bol eğleniyor. Bölgenin tarihi yerlerini yakından görme fırsatı bulan ziyaretçiler, Rumkale'nin ve Fırat'ın güzelliğini cam terasta izleyerek keyif dolu bir gün geçiriyor.

"Rumkale tarihi ve doğallığı ile çok güzel"

Saklı bir cennet olan Fırat'ın eşsiz güzelliklerini keşfeden ve tarihin derinliklerinde adeta unutulmaz bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, Rumkale'ye hayran kaldıklarını dile getirdiler. Rumkale gezisinde keyif dolu bir gün geçirdiklerini dile getiren ziyaretçilerden Meryem Ersek, "Adana Ceyhan'dan Gaziantep'e gezmeye geldim. Rumkale çok güzel. Hava sıcak ama doğal güzelliği çok beğendim. Mezopotamya'da bulunan Rumkale tarihi ve doğallığı ile çok güzel. Coğrafyası ve tarihi açıdan da Rumkale çok iyi bir bölgede bulunuyor. Rumkale gezip görülmesi gereken bir yer ve konum olarak da yakın mesafede yer alıyor" dedi.

"Rumkale dikkat çekici bir mimariye sahip"

Rumkale gezisinin kendileri için güzel geçtiğini, gezi boyunca doyasıya eğlendiklerini ve Rumkale'yi çok beğendiğini belirten dile getiren Arap Geleç, "Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Gaziantep'i gezmeye geldim. Rumkale tarihi bir yer. Coğrafyası da zor bir yer olmasına rağmen Rumkale'nin o şartlarda nasıl yapıldığı dikkatimi çekti. Rumkale dikkat çekici bir mimariye sahip olması da dikkatimi çekti" diye konuştu.

Almanya'dan gelen misafirlerine Rumkale'yi gezdirdiğini belirten İbrahim Orhan da arkadaşlarının Gaziantep'e, Rumkale ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi tarihi mekanlar ile lezzetli yemeklerine hayran kaldıklarını anlattı.

Yabancı turistler de Rumkale'yi çok beğendiklerini ve Rumkale başta olmak üzere Gaziantep'in tarihi mekanlarının mutlaka görülmesi ve gezilmesi gerektiğini dile getirerek, beyran, lahmacun ve baklava gibi kentin lezzetlerini de tattıklarını söyledi. - GAZİANTEP