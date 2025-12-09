ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk kararı: Öğrenci kaydı yeniden aktifleştirildi

ABD'de federal mahkeme, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından uygulanan kısıtlamayı kaldırarak, öğrenci kaydının Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS) olarak bilinen yabancı öğrencilere ait bir veritabanına geri yüklenmesine hükmetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ICE ajanları tarafından Boston şehrinde 'Filistin'e destek verdiği' gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulan ve öğrenci vizesi iptal edilen Rümeysa Öztürk, hukuki mücadelede zafer kazandı. Federal mahkeme, Mayıs ayında serbest bırakılan Öztürk'e ICE tarafından uygulanan kısıtlamayı kaldırarak, öğrenci kaydının geri yüklenmesine hükmetti. ABD Bölge Yargıcı Denise Casper, verdiği geçici kararda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ICE tarafından yönetilen ve Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS) olarak bilinen yabancı öğrencilere ait bir veritabanına Öztürk'ün ismini geri koymak zorunda olduğunu belirtti.

Rümeysa Öztürk'ün avukatları, SEVIS kaydının geri yüklenmesinin, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi ve medya alanında doktora öğrencisi olan müvekkillerinin, çalışmasına ve öğrenimiyle ilgili araştırmalara katılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

"Sekiz uzun ayın ardından, bu kayıt şimdi nihayet geri yüklenecek"

Rümeysa Öztürk karara ilişkin yaptığı açıklamada, öğrenci kaydının "hukuka aykırı bir şekilde iptal edildiğini" çünkü "herkes için eşit onur ve insanlık" savunusu yapan bir görüş yazısını birlikte kaleme aldığını söyledi. Öztürk, "Sekiz uzun ayın ardından, bu kayıt şimdi nihayet geri yüklenecek. Yasa dışı tutuklanmam ve Louisiana'daki utanç verici kar amaçlı bir ICE hapishanesinde 45 gün gözaltında tutulmamla başlayan bu vahşeti yaşadıktan sonra, eğitim hakları ellerinden alınan herkesle daha fazla bağ kuruyorum" ifadelerini kullandı.

"Öztürk, çocuk gelişimi ve medyayı incelemek için bir akademisyen olarak Massachusetts'e geldi"

Öztürk'ü temsil eden kuruluşlardan biri olan Massachusetts Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) hukuk direktörü Jessie Rossman, aylar süren "yasa dışı ve adaletsiz muameleden" sonra kaydın yeniden yürürlüğe gireceği için mutlu olduklarını söyledi. Rossman, "Bayan Öztürk, çocuk gelişimi ve medyayı incelemek için bir akademisyen olarak Massachusetts'e geldi ve doktorasını tam olarak yürütebildiğinde hepimiz bundan fayda sağlarız" dedi.

SEVIS kaydı nedir

SEVIS kaydı, ABD'de öğrenci statüsünün aktif olduğunu gösteren elektronik kayıttır. Öğrencinin SEVIS kaydı silinirse, öğrenci vizesi fiilen geçersiz hale gelir ve kişi çalışamaz, okuluna devam edemez, hatta ülkede kalamaz duruma gelir.

Ne olmuştu

ABD'de Fulbright bursuyla Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için eyaletteki Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts'te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont'a, ertesi gün Louisiana'ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtmişti. Mahkeme ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurmuştu.

Okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti

Öztürk, Mart 2024'te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede, okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite'nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti. - MASSACHUSETTS