RUBATO'NUN SOLİSTİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

ÜSKÜDAR'da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un davasında savcılık, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Özer Arkun'un 2 suçtan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, 5 suçtan ayrı ayrı beraat etmesi talep edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, tarafların uzlaşamadığına dair mahkemeye rapor geldiğini söyledi.

5 SUÇTAN AYRI AYRI BERAATİ İSTENDİ

İDDİANAME

Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor. İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Yerel