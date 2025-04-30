3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak röportajlarıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni düzenleme yapacaklarını belirtti. Şahin, "Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının toplumsal etkileri üzerine yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda sokak röportajlarının haber kanallarında yayınlanmaması yönünde adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, medya ve sosyal medya içerikleri ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

RTÜK'TEN MEDYA ZİRVESİ

RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda başladı. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinliğe RTÜK Başkanı Şahin'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve üniversite rektörleri katıldı.

RTÜK, SOKAK RÖPORTAJLARI İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Şahin, bu zirveyle sadece bugünü değil yarını da inşa edeceklerine emin olduğunu dile getirerek, "Bu zirvenin toplumsal değerlerin öğreticisi olarak da kritik bir yeri olmaktadır ancak yanlış kullanıldığında ayrışmayı, kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini tetikleyebilir. Bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve bizlerin sorumluluğu büyüktür. Sosyal medya içerikleri bilimsel bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir niteliktir, şiddet faaliyetidir. İki günlük bu zirvemiz de faaliyetlerine ve boyutlarına yöneldiğimiz bir platform olarak bize çok değerli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"HABER KANALLARI VE TELEVİZYONLARDA YAYINLANMAMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Zirvede yapılan çalışmalarla aile bağlarını zayıflatan temaların arttığının tespit edildiğini ifade eden Şahin, uzmanlarca bu duruma azami önem gösterilmesinin şart olduğunu kaydetti. Şahin, "Dijital platformlara ilişkin olarak toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımhmt Asln:

Neden.puanı yüksek olup mülakatta elenen öğrencileri konuşturtmamak içinmi.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yakında ben insanım demek suç sayılabilir ama Allah insan olarak yarattı onu unutuyorlar

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

sokağın sesini de kesin tam olsun..olmadı her vatandaşın üzerine bir dinleme cihazı belirli kelimeler belirleyin onun dışında konuşursa hemen alın...bu toplumu suspus ettiniz...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmad Al Amany:

kendilerini eleştiren herkese düşmanlar, ama çöküşleri yakındır

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat:

Cehennem olup gideceksiniz yüzde 60 muhalefetin sesini kesmeye kimsenin gücü yetmez,, devlet kurumlarını arkasına alan parti sizin gücünüz de yetmeyecek gün gelir devran döner unutmayın hiç kimse ölümsüz değil eninde sonunda gideceksiniz dünyaya bu kadar yapmanın anlamı yok,,siz ve yandaslarinizin caldiklarinin hesabı sorulacak

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Zorlu:

Sokaktaki insanların isyanı çok mü üzdü sizi,kulaklarınızı takayın biz secimde size sesimizi duyururuz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet aslan:

İstediklerini yapsınlar gidecekler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

İNSANLARİN DOĞRULARI KONUSMASİNİ NEDEN İSTEMİYORSUNUZ ACABA,UYANMASİN DOGRULARİ BİLMESİNLER DİYEMİ ACABA...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

sabah programlarını yasaklayın aloooo bi rtüklüğünüzü görelim. la biraz da halka yalakalık yapın be

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Neyden çekiniyorsunuz? İnsanların doğruları konuşması neden hoşunuza gitmiyor? Siz mutlu olacaksınız diye ekonomi çok güzel, geçim derdimiz yok, çok iyiyiz, çok sağlıklıyız, muhteşemiz falan mı dememiz lazım?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.