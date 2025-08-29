Romanya Firkateyni 'Regina Maria' NATO Sea Guardian 2025 Görev Gücü Komuta Gemisi Olarak Akdeniz'e İniyor

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F222 "Regina Maria" firkateyni, NATO Sea Guardian 2025 Görev Gücü komuta gemisi olarak Akdeniz'e iniyor.

"Regina Maria" firkateyni, NATO Sea Guardian Operasyonu'nda deniz komutanlığını beş yıl içinde ikinci kez ele almaya hazırlanıyor. Firkateyn Regina Maria -222, 28 Ağustos Perşembe günü Köstanta Askeri Limanı'ndan komuta gemisi olarak NATO Operasyonu'na katılmak üzere yola çıktı. Romanya Deniz Kuvvetleri gemisi yaklaşık 50 gün boyunca deniz trafiğini izleyip sorumluluk alanındaki potansiyel tehditleri caydırırken, NATO'nun güney kanadında deniz güvenliğini güçlendirme misyonları gerçekleştirecek. Görev sırasında deniz grubu Regina Maria firkateyninin yanı sıra Hırvat Donanma gemisi, İtalyan donanması denizaltısı ve Portekiz Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak da yer alacak. NATO Sea Guardian Operasyonu, Romanya'nın stratejik profilinin güçlenmesine katkıda bulunurken, ülkenin deniz güvenliğini sağlama ve tehditlere hızlı şekilde cevap verme kapasitesinin geliştirilmesine olan kararlılığını da yansıtıyor. - İSTANBUL