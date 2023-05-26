Roman Yurttaşlarla Bir Araya Gelen Başkan Soyer: 'Pazar Günü Türkiye'de Değişimin Önünü Açabilirsiniz'

Roman yurttaşların yaşadığı mahalleleri ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yoksulluk canınızı yakıyorsa, önünüzde bir fırsat var. Pazar günü Türkiye’de değişimin önünü açabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Size güveniyoruz, sonuna kadar yanınızdayız. Hep beraber kazanacağız” dedi.

Roman yurttaşların yaşadığı mahalleleri ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yoksulluk canınızı yakıyorsa, önünüzde bir fırsat var. Pazar günü Türkiye'de değişimin önünü açabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Size güveniyoruz, sonuna kadar yanınızdayız. Hep beraber kazanacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı Konak'a bağlı Ege, Yenişehir, Hilal ile Güney mahallerini ziyaret etti. Soyer'e CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

"BU MEMLEKETTE YAŞAYAN KİMSE BU YOKSULLUĞA LAYIK DEĞİL"

Sokak sokak dolaşan Başkan Tunç Soyer, ikram edilen hamal böreğini tattı, turşu suyu içti. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Soyer, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için destek istedi. Cumhurbaşkanı seçiminin önemine değinen Soyer, "50 yıldır bu memlekette iktidar olanlar, bu yoksulluğu, işsizliği, sefaleti reva gördüler. Bu hikayenin değişmesine çok az kaldı. Bu hikaye değişebilir. Kardeşlerim; yoksulluk da işsizlik de sizin kaderiniz değil. Bu bir kader değil. Bu iktidarların size layık gördükleridir. Ama sizler buna layık değilsiniz. Bu memlekette yaşayan kimse bu yoksulluğa layık değil. ve değiştirmek için çok az bir süre kaldı. Eğer bunu oylarınızla değiştirirseniz, halktan yana bir iktidar için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz, göreceksiniz her şey değişecek" dedi.

"HEP BERABER KAZANACAĞIZ"

Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile değişecek bir Türkiye'nin olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Göreceksiniz, birçok olumsuz tablo son bulacak. Hep beraber kazanacağız. Hak, adalet, hukuk kazanacak. Bu hikayeden bıktıysanız, yoksulluk canınızı yakıyorsa, önünüzde bir fırsat var. Pazar günü Türkiye'de değişimin önünü açabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Size güveniyoruz, sonuna kadar yanınızdayız" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU ÇANKAYA'YA BERABER GÖTÜRECEĞİZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da "Bu mahalle bizim mahallemiz. Tunç Başkanım da ben de elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere istihdam alanları yaratmak için önce iktidar olmamız lazım. Yıllardır süren işsizlik sorununuzu çözmemiz lazım. Bize güç verin. Hep birlikte mücadele edelim. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya beraber götüreceğiz. Sizlere güveniyorum. Bundan sonra omuz omuza, dayanışma içerisinde sorunları çözeceğiz" dedi. Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı ise şunları söyledi: "Abdül Batur Başkanım çimentoyu koydu. Tunç Başkanım tuğlayı koydu. Pazar günü sandıkta demiri koyarsanız hepinizin başını sokacak bir eviniz olacak."