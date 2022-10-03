"Rize Kız Yurdunda Temizlik İşçisi Kadınlar Mobbingi Şikayet Edince Görev Yerleri Değiştirildi"

Rize KYK Kız Yurdu müdürünün kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla valiliğe şikâyette bulunan temizlik işçisi kadınların görev yerleri değiştirildi. Temizlik görevlisi kadınların, keyfi uygulama ile karşı karşıya kaldıklarını, haklıyken haksız duruma düşürüldüklerini belirten TOLEYİŞ Sendikası Bölge Başkanı Recep Ali Çelik, “Haklarında açılan soruşturmalarla ilgili arkadaşlarımız kendilerine yönelik mobbing uygulandığı bu konuda şikâyetçi olduklarını müfettişe de bu yönde ifadelerini verdikten sonra kendilerinin rızası olmadan başka yerlere tayinlerinin çıkartılması oldukça düşündürücü” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize KYK Kız Yurdu müdürünün kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla valiliğe şikayette bulunan temizlik işçisi kadınların görev yerleri değiştirildi. Temizlik görevlisi kadınların, keyfi uygulama ile karşı karşıya kaldıklarını, haklıyken haksız duruma düşürüldüklerini belirten TOLEYİŞ Sendikası Bölge Başkanı Recep Ali Çelik, "Haklarında açılan soruşturmalarla ilgili arkadaşlarımız kendilerine yönelik mobbing uygulandığı bu konuda şikayetçi olduklarını müfettişe de bu yönde ifadelerini verdikten sonra kendilerinin rızası olmadan başka yerlere tayinlerinin çıkartılması oldukça düşündürücü" dedi.

Rize'de SSK hastanesi olarak yıllarca hizmet veren daha sonra KYK'ya bağlı Kız Öğrenci Yurdu'na dönüştürülen Rize Eminettin Mahallesi'ndeki 800 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan kadınlar; yurt müdürü Nuray Öksüz'ün kendilerine sıradan gerekçelerle soruşturma açtırdığı, diğer çalışanları yalancı şahitlik yapmaya zorladığı, açılan soruşturmalar sonrası uyarı cezası aldıklarını ve müdürün kendilerine mobbing uyguladığını belirterek Rize İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ve ardından Rize Valiliğine şikayette bulundular.

Konunun yerel medyada haber olması üzerine Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'ın şikayetçi kadın işçileri makamına çağırarak, medyaya açıklama yapmamaları için uyararak inceleme başlatacağı bilgisini verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından geçen ay şikayete konu olaylarla ilgili müfettiş görevlendirildi, ancak inceleme sonrasında şikayetçi 3 kadın, rızaları olmadan başka yerlere tayinleri yapıldı. Üç temizlik görevlisi kadın rızaları dışında yapılan tayın işleminin "sürgün" olduğunu belirterek hukuki yollarla haklarını arayacaklarını söyledi.

"İŞYERİNDE KAZA GEÇİRDİK BUNU GİZLEMEMİZ İÇİN BİZİ TEHDİT ETTİ"

Yurt müdürü hakkında şikayette bulunan temizlik görevlisi bir kadın şikayet ve ifadesinde şunları söyledi:

"Müdüre Hanım bize ağır işler ettirdiği zaman sakatlansak bize bağırması, hakaret etmesi gerekmez. Bir gün arkadaşımızın üzerine dolap düştü acilen hastaneye kaldırdık müdüre hanım bizi arayarak 'bu kazanın İş yerinde olduğunu söylemeyeceksiniz, sizinle uğraşamam' diye tehdit etti. Yeni gelen bazı arkadaşlarımızda aynı baskılarla karşılaştı. Bir memurun bağırması sonucu arkadaşımız hastanelik oldu. Müdürümüz bizlere adaletli davranmıyor. Bazı arkadaşlarımız en ufak meselede idareye gittiğinde onları dinleyip onlara hak verip bize ceza verirken bizi dinlemek için yanına bile çağırmadı sonunda iş yeri düzenini bozduğum gerekçesiyle hakkımda uyarı cezası verildi."

"CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET EDECEĞİM DEDİM"

Bir başka çalışan kadın ise yaşadıkları baskıları Rize Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Celal Uzun'a anlattıklarını belirterek, "Yaşadıklarımızı Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri biliyor. Bir gün telefonda bu durumu Cumhurbaşkanına şikayet edeceğim dediğimde sorumlu kişi telefonu yüzüme kapattı. Biz derdimizi kime anlatacağız" dedi.

Bir başka temizlik görevlisi kadın işyeri kendisi hakkında sıradan gerekçelerle tutanak tutulduğunu ve 20.06.2022 tarihinde savunması istendiğini ifade ederek, "Hakkımda 'tehdit, hakaret iş yerinin huzurunu bozmak' suçlamasıyla tutanak tutuldu. Geçen pazartesi savunmamı verdim. İş yerinde kaza geçiriyoruz bunun iş yerinde olmadığını söylememiz durumunda müdüre hanım tarafından hemen uyarılıyoruz ve raporları değiştirmemiz için baskı görüyoruz. Bende iş yerinde olmadığına dair rapor aldım. Sürekli baskı ve angaryaya maruz kalıyoruz" diye konuştu.

"TANIK GÖSTERDİĞİM KİŞİLER DEĞİL BAŞKALARININ İFADESİ ALINIYOR"

Hakkında soruşturma açılan bir başka kadın çalışan, savunmasında tanık gösterdiği kişileri değil başkalarının ifadesinin alındığını iddia ederek şunları söyledi:

"Gördüğüm baskılar nedeniyle Rize Valiliği'ne şikayette bulundum. Baskı gören arkadaşlarımızı tanık gösterdim yazmadılar. Müdüre hanım başka bir temizlikçi arkadaşımızı masa başına oturtuyor onun tuvaletlerini bile bizlere temizletiyor. Biz de bunun haksızlık olduğunu tuvaletini temizlemeyeceğimizi söyledik karşı çıktık. Fakat görevli memur 'o temizlikçi kadın bizim işimizi yapıyor' diyerek savunmaya geçti. Biz izin istediğimizde izin yok ancak müdüre hanımla iyi geçinen aleyhimize tanıklık ettirdiği kişilere istediğinde izin vererek ayrımcılık yapıyor. Şikayetçi oldum ancak ben uyarı cezası ile cezalandırıldım."

"ŞİKAYETÇİ OLDUM UYARI CEZASI İLE CEZALANDIRILDIM"

Yaşadıkları baskılar sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen başka bir temizlikçi kadın ise şu ifadeleri kullandı:

"Beraber temizlik yaptığımız arkadaşla tartıştık bir saat sonra müdüre hanım beni odasına çağırdı. Önüme bir evrak koydu 'okuyup imzala' dedi. Okuduğumda arkadaşıma hakaret ettiğim, tehdit ettiğim, aşağıladığım yazıyordu. Ben de kendisine 'suçlanan kişiyi neden çağırmadınız adaletsizlik yapıyorsunuz' dedim bana 'doğru konuş benimle' diye bağırdı sinirlendim ağladım dışarıya çıktım. Gençlik Spor İl Müdür Yardımcımız Celal Uzun'u aradım olayı anlattım bana 'sakin ol' dedi. Sonradan sendika temsilcimiz Recep Ali Çelik'i aradım yaşadıklarımız kendisine anlattım o da bana 'savunmanı hazırla ver' dedi. Ben de savunmamı verdim gösterdiğim tanıkların ifadesi değil başka isimlerin ifadesi tanık olarak alındı şaşırdım. Sonuçta uyarı cezası ile cezalandırıldım. Müdüre hanım bu olayda bir arkadaşımın benim aleyhimde tanıklık etmesini istedi ancak arkadaşım bu duruma karşı çıktı 'ben böyle bir haksızlık edemem yalancı tanıklık yapamam' diye tanıklık etmeyince müdüre hanım tarafından azarlandı."

"BİZİ KAYDEDİYOR KENDİSİ KONUŞURKEN KAYIT YAPMIYOR"

Temizlik görevlisi bir diğer kadın kendisine keyfi yapılan uygulamalara ilişkin, "Müdüre Hanım bana 'sen sürekli geç kalıyorsun, sigara içiyorsun, ortak işlerde çalışmıyorsun' diyerek sürekli baskı kuruyor. Odasında kendisi konuşurken kamera kaydı yapıyor ancak biz konuştuğumuzda kamera kaydı yapmıyor. Açıkçası bize mobbing uyguluyor. Artık psikolojimiz bozuldu şimdi cumhurbaşkanlığına şikayet edeceğiz" dedi.

MÜDÜR ÖKSÜZ: "23 YILLIK DEVLET MEMURUYUM SİCİLİM TEMİZDİR"

Temizlik görevlisi kadınların iddiaları hakkında ANKA Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı yurt müdürü Nuray Öksüz, "Ben 23 yıllık devlet memuruyum asla yanlış bir uygulamam olamaz benimle de alakalı her şeyi gidip İl Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz. Yaşanan herhangi bir şey yok, öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Asla sicilimde bir uyarma bile yoktur. Yurt hizmetleri müdürümüz var, il müdürümüz var her türlü bilgiyi alabilirsiniz, ben devlet memuru olduğum için açıklama yapamıyorum" dedi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ ŞİKAYETÇİ KADINLAR SÜRGÜN EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yurt Hizmetleri Müdürü Celal Uzun'un kadınlara şikayete konu olaylarla ilgili soruşturma açacağını söylemesinin ardından geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettiş kendilerine mobbing uyandığını iddia eden kadınların ifadesine başvurdu. Kadınlar görevli müfettişe yurt müdürü Nuray Öksüz'ün kendilerine mobbing uyguladığına dair ifade verdi. Kadınların ifadesinin alınmasının ardından geçen hafta sonu ifade veren 5 kadın işçiden 3'ü başka yerlere tayin edildi. İşçilerin rızası olmadan biri eski Rizespor futbolcusu Şenol Birol'un isminin yer aldığı spor tesisine, bir kadın işçi olimpik yüzme tesisine, diğer kadın işçi ise İslampaşa Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzuna tayin edildi.

Müfettiş soruşturması sonrası hiçbir evraka imza atmadıklarını söyleyen işçi kadınlar, yaşananlarla ilgili hiçbir gazeteciye açıklama yapmamalarına rağmen, bazı gazetelere yer alan haberler sonrası cezalandırıldıklarını, bunun bir sürgün olduğunu yargıya başvurarak haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.

"HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRÜLEN İŞÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

KYK Rize Kız Yurdu'nda örgütlü bulunan TÜRK-İŞ'e bağlı Toleyis Sendikası Rize temsilcisi Recep Ali Çelik, yurtta çalışan sendika üyesi kadın emekçilerinin sorunlarıyla yakinen ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın üyelerimizin bazılarına yönelik açılan soruşturma sonrası başka yerlere gönderilmeleri daha doğrusu tayin edilmeleri hukuki değil. Biz sendika olarak üyelerimizin hak ve hukuklarını her koşulda savunuyoruz. Haklarında açılan soruşturmalarla ilgili arkadaşlarımız kendilerine yönelik mobbing uygulandığı bu konuda şikayetçi olduklarını müfettişe de bu yönde ifadelerini verdikten sonra kendilerinin rızası olmadan başka yerlere tayinlerinin çıkartılması oldukça düşündürücü. Kadın üyelerimizin hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız onların yanında olacağız."

Rize Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, konuyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdiklerini, müfettişin raporu doğrultusunda 3 kadın temizlikçiyi başka yerlere gönderdiklerini söyledi.