Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi

Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi
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Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi
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Rize'nin Güneysu ilçesinden geçen bir derenin renginin aniden kırmızıya dönmesi, bölge halkında çevre felaketi endişesine yol açtı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek acil müdahale talep etti.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde Sırtlar mevkisinden geçen derenin renginin kırmızıya dönmesi, bölge halkında endişeye yol açtı. Çevre felaketinden endişe eden vatandaşlar, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Rize'de Derenin Kırmızıya Dönmesi Halkta Endişe Yarattı

"BİR TANE CANLI KALMAMIŞ OLABİLİR"

Derenin kırmızıya döndüğü anları cep telefonuyla kaydeden Mevlüt Ak isimli vatandaş, "Burada bir çevre katliamı işleniyor. Bu derenin sahibi yok mu? Kaymakamı, muhtarı bu işin hesabını sorsun. Saatlerdir böyle akıyor. Bir tane canlı kalmamış olabilir. Sayın Kaymakam'ı göreve davet ediyorum" dedi.

BİR SAAT BOYUNCA KIRMIZI RENKTE AKTI

Görüntülerde derenin yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte aktığı görülürken, çevredeki vatandaşlar da suyun neden bu renge döndüğünü anlayamadıklarını belirtti. Durum, kaymakamlık ve ilgili kurumlara bildirildi.

Rize'de Derenin Kırmızıya Dönmesi Halkta Endişe Yarattı

"NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAYAMADIK, ŞAŞKINIZ"

Ulucami Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak ise durumu şu sözlerle anlattı: "Olay spontane gelişti. Akrabam beni arayarak durumu bildirdi, ben de görüntü almasını istedim. Daha sonra kaymakamlık, belediye ve emniyete durumu ilettim. Zabıta ekipleri ve Çevre Müdürlüğünden yetkililer geldi ancak derede herhangi bir bulguya rastlanamadı. Biz de şaşkınız. Önce yukarılarda bir çalışma mı var diye düşündük ancak öyle bir durum da yok. Toprak zannedildi ama köpük oluşumu vardı, toprak değil. Şu an ne olduğunu biz de bilmiyoruz."

Rize'de Derenin Kırmızıya Dönmesi Halkta Endişe Yarattı

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili yetkililerin incelemeleri sürerken, vatandaşlar çevre felaketine yol açabilecek bu tür olaylara karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep ediyor

Kaynak: ANKA / Yerel
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